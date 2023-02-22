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Ошибка парня в тренажёрном зале едва не привела к трагедии

Ошибка парня в тренажёрном зале едва не привела к трагедии

Автор:
22 февраля 2023 08:24
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   люди   повезло   тренажерный зал   упражнение   штанга   
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Поход в тренажёрный зал чуть не закончился для парня гибелью. А всего-то нужно было найти того, кто подстрахует.

Ну разве можно без страхующего! Был бы один в зале точно бы погиб.

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Метки: Спорт   видео   люди   повезло   тренажерный зал   упражнение   штанга   
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9  комментариев
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1k
Alex Полчаса назад
"Бери ношу по себе, что б не падать при ходьбе"
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17k
Сергей 5 минут назад
Блин, ну некому страховать - топай на "тренажёр Смита" и не выпендривайся.
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2k
ChePaev 14 минут назад
его отключило от удара грифом по башке, штанга упала на бок, значит дышать бы он смог, очнулся бы и сбросил штангу. Ситуация опасная конечно, но не критичная.
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13k
Konstantin 20 минут назад
Не люблю кого-то о чем-то просить, поэтому обычно не беру такие веса, которые убить могут )
Один раз вижу, парень не может поднять, сказать от перенапряжения ничего не может, но глаза были красноречивыми
ну там хотя бы штанга на груди была, помог быстренько, а тут прям опасненько.
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297
Критерий Коши 21 минуту назад
когда работаешь до отказа надо страхующего. надеюсь теперь не будет пренебрегать этим правилом
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74
RobotTerminator2 Полчаса назад
Нет ума, считай калека
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1k
Сергей Викторович 36 минут назад
То есть о том, чтобы все было снято на камеру он позаботился, а чтобы все безопасно было - не надо?
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29k
Владимир Час назад
Полстрахуй!
От подстрахуя слышу!
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Роберт Шекли Час назад
Не погиб бы, т.к. трахея не передавлена полностью и дышать мог
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