Ошибка парня в тренажёрном зале едва не привела к трагедии

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Поход в тренажёрный зал чуть не закончился для парня гибелью. А всего-то нужно было найти того, кто подстрахует.
Ну разве можно без страхующего! Был бы один в зале точно бы погиб.
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Метки: Спорт видео люди повезло тренажерный зал упражнение штанга
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Один раз вижу, парень не может поднять, сказать от перенапряжения ничего не может, но глаза были красноречивыми ну там хотя бы штанга на груди была, помог быстренько, а тут прям опасненько.
От подстрахуя слышу!