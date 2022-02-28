Излишне самоуверенную женщину придавило штангой

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В одном из тренажерных залов в Мексике самоуверенная 42-летняя женщина попыталась поднять штангу. Вес штанги оказался слишком большим для женщины, и спортивный снаряд придавил героиню ролика.
Штанга упала женщине на шею. От полученной травмы она скончалась на месте.
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