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Излишне самоуверенную женщину придавило штангой

Излишне самоуверенную женщину придавило штангой (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 февраля 2022 09:58
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   в мире   видео   люди   мексика   тренажерный зал   штанга   
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В одном из тренажерных залов в Мексике самоуверенная 42-летняя женщина попыталась поднять штангу. Вес штанги оказался слишком большим для женщины, и спортивный снаряд придавил героиню ролика.
Штанга упала женщине на шею. От полученной травмы она скончалась на месте.

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Метки: Спорт   в мире   видео   люди   мексика   тренажерный зал   штанга   
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8  комментариев
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24k
SerGProS 55 минут назад
Хрусь.. И в музее Дарвина
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22k
Matrosskin 3 минуты назад
Эммм... А что она вообще пыталась исполнить с таким весом и скамейкой между ног ? Даже если бы её не выдавило назад, то позвоночник бы трухой вывалился в момент контакта жопки со скамьёй. Страховка - не, не слышали...
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18k
Александр 10 минут назад
Хороший тренер и упражнения интересные.
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450
Dr.Gonzo 36 минут назад
Ламповый адок
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3k
сеньор Леонсио Час назад
А этот дегенерат от спорта куда смотрел?!
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132
eternal сеньор Леонсио 8 минут назад
Не смотрел, а как допустил такое, то что у девахи в голове чего то не хватает это ясно, но он то чем думал, судя по всему не первый день гири тягает.
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−23
sasha Час назад
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