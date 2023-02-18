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Голодный кот решил добыть себе еды во что бы то ни стало

Голодный кот решил добыть себе еды во что бы то ни стало

Автор:
18 февраля 2023 14:08
Сообщество : Животные
Метки: Еда   Юмор   битва   видео   кот   микроволновка   
1851
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Шерстяной бандит учуял аппетитный запах из включенной микроволновки и битва началась.

К сожалению, чем закончилось великое сражение кота с бытовой техникой автор видео оставил за кадром, а жаль.


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Метки: Еда   Юмор   битва   видео   кот   микроволновка   
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6  комментариев
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10k
Vacony Час назад
что этот шерстяной мешок себе позволяет... ?
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5k
perekrestok 3 минуты назад
Жаль недосняли как он сбросил микроволновку на пол.
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31k
Slonyash 41 минуту назад
Ну раз кожаные мешки так просто открывают, то я лох что ли? Тоже смогу!
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37k
Александр 43 минуты назад
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9k
Бритва 45 минут назад
У меня тоже есть кошечка. Маленькая, спокойная.
До тех пор, пока не увидит печеночный паштет. За него готова драться с собакой.
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73k
Viktor 55 минут назад
Мою бы открыл, буквально двумя пальцами открывается!
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