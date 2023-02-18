Голодный кот решил добыть себе еды во что бы то ни стало

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Шерстяной бандит учуял аппетитный запах из включенной микроволновки и битва началась.
К сожалению, чем закончилось великое сражение кота с бытовой техникой автор видео оставил за кадром, а жаль.
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