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Сообщество Без кота и жизнь не та 1460 постов • 450 подписчиков подписаться
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Самый непредсказуемый кот

Самый непредсказуемый кот

Автор:
30 ноября 2022 09:46
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   Прикол   Юмор   видео   внезапно   животные   кот   кошка   
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Кот пришёл в кафе и сел напротив одного из посетителей. Всем своим видом он показывал, что не представляет угрозы и выпрашивает всего лишь кусочек еды. Однако на самом деле он придерживался хитрого плана и раскрыл карты в подходящий момент.

Само коварство!

У кота был план и он его придерживался.

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Метки: Еда   Прикол   Юмор   видео   внезапно   животные   кот   кошка   
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1  комментарий
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Евгений Д Полчаса назад
Отвлек и взял. Съест- придет и у этого стащит
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