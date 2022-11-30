Самый непредсказуемый кот

859
1
1
Кот пришёл в кафе и сел напротив одного из посетителей. Всем своим видом он показывал, что не представляет угрозы и выпрашивает всего лишь кусочек еды. Однако на самом деле он придерживался хитрого плана и раскрыл карты в подходящий момент.
Само коварство!
У кота был план и он его придерживался.
Источник:
Ссылки по теме:
- Хозяйка не захотела делиться с котом лакомством
- Кот жадно грызёт свежий огурец
- Наглый кот не хочет делиться едой
- Проворная утка объедает кошку
- Сложные отношения кошки с дверью
Новости партнёров
реклама