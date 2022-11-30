Самый непредсказуемый кот

Кот пришёл в кафе и сел напротив одного из посетителей. Всем своим видом он показывал, что не представляет угрозы и выпрашивает всего лишь кусочек еды. Однако на самом деле он придерживался хитрого плана и раскрыл карты в подходящий момент.

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Само коварство! У кота был план и он его придерживался.