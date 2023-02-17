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Эмоциональная реакция жителя Белгорода на взрыв сбитого беспилотника

Эмоциональная реакция жителя Белгорода на взрыв сбитого беспилотника

Автор:
17 февраля 2023 12:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Белгород   Беспилотник   Россия   взрыв   видео   инцидент   политика   
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В Белгороде мужчины увидели падение беспилотного летательного аппарата после работы ПВО. Они решили подойти поближе, чтобы взять беспилотник «голыми руками». К счастью мужчин, БПЛА взорвался до того, как они успели подойти.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.


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Метки: Белгород   Беспилотник   Россия   взрыв   видео   инцидент   политика   
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7  комментариев
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1k
GoInDown 42 минуты назад
Ебаааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!! Думаю еще пару стопок и они бы голыми руками пошли бы его ловить в воздухе)
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97k
parallax 6 минут назад
Бомба на борту. Явно не на разведку летел.
Я пьяным ухарям дико повезло. Может немного поумнеют.
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9k
Александр 12 минут назад
я тоже боюсь, когда страшно.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
21k
13k
котегRUS 38 минут назад
автор, сильнее надо предупреждать.. ко мне аж теща прибежала посмотреть на видосик..
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17k
Вася 42 минуты назад
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Себастьян Перейра

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