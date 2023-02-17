Эмоциональная реакция жителя Белгорода на взрыв сбитого беспилотника

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В Белгороде мужчины увидели падение беспилотного летательного аппарата после работы ПВО. Они решили подойти поближе, чтобы взять беспилотник «голыми руками». К счастью мужчин, БПЛА взорвался до того, как они успели подойти.
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Я пьяным ухарям дико повезло. Может немного поумнеют.