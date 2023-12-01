В Нижнекамске неадекват атаковал электрощиток в подъезде

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Житель Нижнекамска запечатлел, как мужчина в невменяемом состоянии громит подъезд жилого здания. На видео попал момент нападения неадеквата на электрощиток.
Инспекция электрических сетей от солевого мастера? Нормального человека уже ударило бы током.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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чтобы потом не повадно было хулиганить
Жалко что его током не убило