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В Нижнекамске неадекват атаковал электрощиток в подъезде

В Нижнекамске неадекват атаковал электрощиток в подъезде

Автор:
01 декабря 2023 11:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   инцидент   неадекват   погром   подъезд   электрощиток   
1047
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Житель Нижнекамска запечатлел, как мужчина в невменяемом состоянии громит подъезд жилого здания. На видео попал момент нападения неадеквата на электрощиток.

Инспекция электрических сетей от солевого мастера? Нормального человека уже ударило бы током.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   инцидент   неадекват   погром   подъезд   электрощиток   
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17  комментариев
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10k
Гомерчик 2 часа назад
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Евгений Д 9 минут назад
И жалко, что этого ушлепка не йопнуло током так-
чтобы потом не повадно было хулиганить
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9k
Trenzel2003 15 минут назад
Жаль таких ангел хранитель почему то любит.
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3k
Walther 20 минут назад
Кто ж так атакует? На щиток надо было отлить, чтобы у него самооценка упала!
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1k
Андрей Филиппов Полчаса назад
Зашёл посмотреть как током бьёт...
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743
cdzpm 40 минут назад
Очень жаль что щиток не победил!
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17k
Сергей 40 минут назад
В Москве лошадь случайно током убило сегодня, а этого никакой ток не берет! Бог пьяных любит!)
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27k
ПаганецЪ 44 минуты назад
Раньше такие "экспрессом" уезжали в дурку. А сейчас - низ-зя. Онижеграждане. Унихжеправа есть.
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2k
mikhanych Час назад
жаль. жаль, что щиток так хорошо собран, что оголенных проводников там так мало
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3k
Froll Час назад
Неважно что его довело до такого состояния,алкоголь или наркотики,важно навсегда изолировать его от общества.Неизвестно что он может сотворить в следующий раз.
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25k
Сибиряк Час назад
Не главное все стоят и снимают, взяли бы и уе*али бы ему тяжёлым предметом по бестолковке. Потом связали и сдали куда положено.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Электрик. Пришёл в ярость от вида неаккуратного монтажа.
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10k
МихА 2 часа назад
Ублюдок конченый. Животное сука обдолбаное...
Жалко что его током не убило
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3k
Наблюдатель 2 часа назад
Как жаль,что его не убило током...
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