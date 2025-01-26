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Бортпроводники попытались заклеить скотчем рот пьяной дебоширке

Бортпроводники попытались заклеить скотчем рот пьяной дебоширке

Автор:
26 января 2025 00:47
Сообщество : Путешествия
Метки: Фиджи   австралийка   алкоголь   дебош   полиция   самолёт   скотч   стюардесы   
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Неугомонная австралийка выкрикивала расистские оскорбления.

Австралийка устроила пьяный концерт на одиннадцатичасовом рейсе авиакомпании Fiji Airways из Сан-Франциско на Фиджи. Неугомонная пассажирка настолько всех достала, что двум стюардессам пришлось заклеить ей рот скотчем.



Сообщается, что сначала дебоширка устроила скандал со своим мужем, который чтобы не накалять ситуацию, попросил его пересадить на другое место. Но поскольку пьяная дама далеко не всё высказала своему благоверному, то принялась в грубой форме требовать у экипажа рассказать, куда они его спрятали. Ей, разумеется, никто не стал говорить, куда пересел муж. Тогда пассажирка начала материться, швырять в бортпроводниц стаканами и оскорблять фиджиек по национальному признаку. Отмечается, что на борту самолёта находилось много детей, чьи родители были вынуждены затыкать им уши. В итоге две стюардессы заклеили ей рот скотчем, который, ко всеобщему несчастью, недолго продержался на её лице.

Муж дебоширки в какой-то момент вернулся, чтобы принять удар на себя, но он её уже мало интересовал. Она продолжила материть экипаж и других пассажиров, которые пытались её заткнуть. После приземления в Нанди пассажирку арестовали полицейские. Какое наказание ей грозит пока неизвестно, но отмечается, что дело дошло до расследования.

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Метки: Фиджи   австралийка   алкоголь   дебош   полиция   самолёт   скотч   стюардесы   
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18  комментариев
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13k
Летучий Мыш 11 часов назад
Дебилки что ли? А если б она рвотными массами захлебнулась?
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13k
Сергей Час назад
Надо было высадить!
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5
Шурман 3 часа назад
А муж не мог ей в личико заехать ? или это только у арабов и Русских что бы бабу заткнуть такое принято ? . Вот честное слово мне не 30-40 лет и я не уважаю девушек , женщин кто пьет . Вот честное слово в моей семье они могут выпить только на какой то сильный праздник и с женой мы 20 лет и я ни разу не заметил что бы она без меня что то сделала . Всему есть своя мера и если она начала пить то это уже печально и если мужской алкоголизм как то лечиться то с этими дурами это не проходит и видел я это как семьи расходиться и много чего
( все это печально
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48k
Цыц тут у меня 4 часа назад
Мужик, похоже, имел план как надолго избавится от бабы)))
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5
Шурман Цыц тут у меня 3 часа назад
не на долго , она потом еще больше ему мозги вынесет и бюджет общий .
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12k
Zемляк 6 часов назад
Баба в гневе - это демон в юбке
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122
Пух 8 часов назад
Мир сошёл с ума..
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2k
Ганс 9 часов назад
Если у тебя не получается сделать что-либо с помощью скотча,значит ты взял мало скотча.
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1k
Pioner76 10 часов назад
Демократично заклеили.
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45k
albedo 10 часов назад
Хабалка она и в Австралии хабалка.
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19k
Bill 10 часов назад
Алкоголь на высоте действует сильно по-другому. Был свидетелем когда чувак поймал белочку и пытался открыть дверь наружу. А у баб вообще крышу сносит. Одна визжала и орала так, что её потом трое полицейских выносили.
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172
Сватья баба Бабариха Ганс 6 часов назад
Ирландский или шотландский скотч это то, что нужно во время длительных авиаперелётов.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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