Редакторы американского телеканала перепутали Зеленского с собакой из Огайо

На американском ТВ вместо сюжета про домашних животных вставили фрагмент с Зеленским. Под комментарий ведущей "нетерпеливая собака лает на хозяина" появилось видео с президентом Украины, начинающем свою речь на английском.
Ведущие объявили зрителям, что им покажут сюжет о «нетерпеливой собаке, которая регулярно лает на хозяина». Однако после начала сюжета зрителям показали кадры с выступления Владимира Зеленского в Великобритании.
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Ошибка редакторов телепрограммы развеселила ведущих, которые заявили, что они уже не смогут показать сюжет про собаку.
Pet-сториз...
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- Пoчeму в CCCP первыми в кocмoc отправили coбaк, a CШA — обезьян?
- В США собак возят в дневной приют на "школьных автобусах"
- Самостоятельная собака ездит на автобусе в парк
- 17-летняя девушка геройски спасла собаку, когда дом затопило
- Зеленский съездил в Вашингтон и привёз обратно шутки и мемы
А ошибка ли это? ))
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