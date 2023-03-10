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Снимала стресс: женщина разгромила стойку с алкоголем в магазине

Снимала стресс: женщина разгромила стойку с алкоголем в магазине

Автор:
10 марта 2023 13:25
Сообщество : Криминал
Метки: Новосибирск   алкоголь   видео   магазин   погром   уничтожение имущества   
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Говорит, что сильно расстроилась из-за кражи её автомобиля.

Вчера вечером в Кировском районе Новосибирска молодая женщина устроила погром в местной "Пятёрочке". Со слов очевидцев, женщина зашла в магазин, остановилась у стойки с алкоголем и неожиданно начала разбивать бутылки об пол. Уничтожив 25 бутылок с пивом, коньяком и вином, она спокойно покинула магазин.


Ошарашенные работники "Пятёрочки" сразу же вызвали сотрудников ЧОП и сообщили им приметы нарушительницы. Долго её искать не пришлось, женщина находилась во дворах соседнего дома и нервно курила в окружении подруг. Её задержали и передали полицейским.

В отделе женщина рассказала, что её "Хонду Аккорд" угнали прямо возле магазина и она не нашла ничего луче, чем выместить стресс и негодование на чужой собственности. Вскоре полицейские дадут квалификацию её поступку. Известно, что она нанесла существенный ущерб магазину, уничтожив товар на 8 тысяч рублей. А машину, к слову, нашли в тот же день на площади Маркса.

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Метки: Новосибирск   алкоголь   видео   магазин   погром   уничтожение имущества   
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5  комментариев
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27k
Юрьевич 52 минуты назад
"А машину, к слову, нашли в тот же день на площади Маркса."
Просто по пьяни забыла где припарковала
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3k
lekha-fil Минуту назад
Била, била, а всего 8 тысяч.
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5k
!ГЕНнадий 6 минут назад
Блин! Не могла молочку или газировку побить?!... (((
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10k
Летучий Мыш 17 минут назад
Сняла стресс алкоголем
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26k
Serg2001 41 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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