Эта игра выводит крестики-нолики на новый уровень

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Игроки пытаются перевернуть пустую мишень на "X" или "O", используя маленькие мешочки. Самое интересное начинается, когда игроки отменяют успех своих противников или случайно отбрасывают себя назад.
Переживал за каждого)
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