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Эта игра выводит крестики-нолики на новый уровень

Эта игра выводит крестики-нолики на новый уровень

Автор:
05 февраля 2023 11:11
Сообщество : Юмор
Метки: видео   забавно   игра   крестики нолики   настольные игры   фото   
893
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Игроки пытаются перевернуть пустую мишень на "X" или "O", используя маленькие мешочки. Самое интересное начинается, когда игроки отменяют успех своих противников или случайно отбрасывают себя назад.

Переживал за каждого)

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Метки: видео   забавно   игра   крестики нолики   настольные игры   фото   
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5  комментариев
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4k
Babangdida Час назад
Эта игра выводит крестики-нолики на новый уровеньПосмотреть
Эта игра выводит крестики-нолики на новый уровень
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8k
Ntvl Полчаса назад
интересно, а на aliexpress найти можно? я не нашел.
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43k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 37 минут назад
прикольно ! но бухим лучше не играть!
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Infinite

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