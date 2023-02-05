О картошке, дровах и огоньке. "Чат Джонсона" в исполнении "Уральских пельменей" стал хитом в сети

В костюме и с кастрюлей в руках "Джонсон" стоит у плиты, пытаясь поджечь газ, чтобы сварить себе картошки.

Однако, ничего не выходит - газа нет.

Тогда Джонсон открывает в телефоне мессенджер и начинает общаться с коллегами из Евросоюза.