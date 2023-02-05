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О картошке, дровах и огоньке. "Чат Джонсона" в исполнении "Уральских пельменей" стал хитом в сети

О картошке, дровах и огоньке. "Чат Джонсона" в исполнении "Уральских пельменей" стал хитом в сети

Автор:
05 февраля 2023 00:31
Сообщество : Юмор
Метки: джонсон   дрова   картошка   огонёк   уральские пельмени   хит   чат   
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В Сети стремительно набирает популярность загруженный на YouTube номер всеми любимых “Уральских пельменей” про переписку в "европейском" мессенджере бывшего британского премьера Бориса Джонсона с другими странами. Роль политика сыграл Вячеслав Мясников.

В костюме и с кастрюлей в руках "Джонсон" стоит у плиты, пытаясь поджечь газ, чтобы сварить себе картошки.

Однако, ничего не выходит - газа нет.

Тогда Джонсон открывает в телефоне мессенджер и начинает общаться с коллегами из Евросоюза.

“У меня под кастрюлей с картошкой нет огонька. У кого так же?” – интересуется он.

Отвечают ему из разных стран. Оказывается, “огонька” нет у Нидерландов, Литвы, Франции и других стран.

В чате фигурируют телефонные коды:

+31 - Нидерланды
+33 - Франция
+351 - Португалия
+370 - Литва
+39 – Италия
+44 – Великобритания
+45 - Дания
+453 – Болгария
+48 – Польша

+7 - это конечно же Россия ))

А Белоруссию с откровениями о сортах картошки узнать совсем легко:

За два дня видео собрало за два дня более 1,5 млн просмотров.


Источник:

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Метки: джонсон   дрова   картошка   огонёк   уральские пельмени   хит   чат   
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27  комментариев
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21k
ЦСКА 5 часов назад
А что сам клип впадлу было выложить??
Ссылка www.youtube.com
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12k
Сергей 19 минут назад
А где видео?!
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1k
fenix57 46 минут назад
Интересно что скажут про огонек жители Уфы? И советую посмотреть биржевой уровень цен за газ в европе, сейчас он равен у ровню сентября 21 года, примерно 600 евро, может быть лучше у себя порядок навести, у нас цена поднялась на 8%, не считая скрытых платежей, или у нас это другое?
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Супер! Высочайший уровень актёрской игры, замысловатая интригующая сюжетная линия. Пересмотрел раз двадцать и не надоедает.
"Народу нравится"(с)
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1k
DDM 2 часа назад
Почему-то сильнее всего выбесили холёные лоснящиеся рожи в зале. Ржут, чуть харя не трескается, а вот мне чего-то не очень смешно. Молоко уже почти по сто рублей за бутылку и йогурт по полста за баночку в одну ложку. Квартплата пришла такая, что подумал чужую квитанцию сунули перепутали.

В общем, не получилось посмеяться.
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8k
Elena Ki 2 часа назад
Люблю "Пельменей", жду новые ролики, пересматриваю иногда старые (когда их подсовывают под видом новых). Но вот этот формат - в виде чата - не нравился никогда. Ничего нельзя делать параллельно. Надо смотреть на экран, а это бывает не совсем удобно. С телефона, например, слушать можно, а читать уже напряжно, надо очки искать... Вот, если бы они кроме "блюм-блюм" озвучивали бы и текст...
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1k
Тордион 7 часов назад
Даже самые лучшие шутки повторенные десять раз уже звучат несвеже.
Пересказывать ЮТУбский клип своими словами это совсем не смешное извращение. Автора забанили там? Вот ведь проклятые пиндосы!
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9k
Roy Batty 8 часов назад
всеми любимых “Уральских пельменей”
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1k
Ирина К. 8 часов назад
Можно дуристику удалять? А?
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92
Obrval russger 44 минуты назад
А я где-то писал, что подыхаю? Я уже труп. Меня скорее всего съедят, потому что со жрачкой тоже худо.
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33k
russger 8 часов назад
Да когда же мы замёрзнем уже без газа ((
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92
Obrval russger 8 часов назад
И не надейтесь. Будете так мучаться.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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