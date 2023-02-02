Болезненное приземление слепого спортсмена

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На соревнованиях среди параспортсменов в объектив оператора попал момент неудачного выступления атлета. Слепой мужчина отклонился от маршрута и совершил болезненное приземление.
Неловкий момент на Паралимпиаде.
Источник:
Новости партнёров
пс. автор, тебе здоровья
Не плохо иметь мечту и стремиться к ней, плохо организовывать невнятные спортивные мероприятия. Паралимпиада - спортивные соревнования между инвалидами, ключевое слово - СОРЕВНОВАНИЯ. О каком соревновании на этом видео может идти речь? А давайте соревнования по стрельбе среди слепых проведем? Мечта же!
Устроитель данного опуса дискредитирует саму паралимпиаду.
Копчик скорее всего является единственным участником данного соревнования (сколько еще слепых соревнуются в прыжках в длину?), и за это выступление получит медаль.