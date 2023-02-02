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Болезненное приземление слепого спортсмена

Болезненное приземление слепого спортсмена

Автор:
02 февраля 2023 13:51
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   неудача   паралимпиада   параспортсмен   соревнования   спортсмен   фейл   
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На соревнованиях среди параспортсменов в объектив оператора попал момент неудачного выступления атлета. Слепой мужчина отклонился от маршрута и совершил болезненное приземление.
Неловкий момент на Паралимпиаде.

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Метки: Спорт   видео   неудача   паралимпиада   параспортсмен   соревнования   спортсмен   фейл   
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18  комментариев
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17k
Александр 39 минут назад
Надо маты уложить по бокам от песка
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23k
MrGod Секунду назад
Сострадание граничащие с дебилизмом, сломал бы себе хребет - был бы слепой колясочник.
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23k
Bar0 8 минут назад
Почитал комменты, коллеги, что ж вы злые то такие?
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1k
foma 84 13 минут назад
Крайне редко ставлю "минус" за посты, но это, для сайта хорошего настроения, лютый пиз.де.ц.
пс. автор, тебе здоровья
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27k
Киры4 Полчаса назад
Ждём следующий ролик где он участвует в формуле 1.
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18k
alexis 37 минут назад
Как в старом анекдоте: А потом папа упал с дерева и ушиб хвост.
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810
Николай 41 минуту назад
жестокий спорт, однако, после такого можно и не встать
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28k
Levyathan 44 минуты назад
У меня только один вопрос-как? Он же тренировался, как минимум неделю? Или вращение земли учитывать надо?
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74
Хухрмухр Levyathan 21 минуту назад
Как?Спроси себя,как ты с кокориным на пару железным мячом тренировался.Бошка целая осталась.Правда отупел слегка,но это не страшно.
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73k
Максим 44 минуты назад
Вот зачем... зачем этот цирк.
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10k
Hunson Abadeer 44 минуты назад
ооохх бобошка
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1k
Faithless 45 минут назад
Зачем, а главное [мат]? Это не соревнование, это опасно для спортсмена, это имитация
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29k
Григорий 48 минут назад
Я посмотрел на прыгающего слепого негра. Хм, а у меня богатая жизнь.
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