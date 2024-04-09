Боец ММА чуть сама себя нокаутировала

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В Чехии участница поединка по смешанным единоборствам отправила сама себя в нокдаун. Пытаясь использовать свое преимущество в весе, упитанная женщина пошла в атаку. Однако соперница увернулась и женщина упала на сетку октагона.
Через некоторое время бой был продолжен. Однако женщине вновь не удалось задавить массой. Худая участница поединка толкнула крупную соперницу на настил октагона и завершила бой удушающим приемом.
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