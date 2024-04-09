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Боец ММА чуть сама себя нокаутировала

Боец ММА чуть сама себя нокаутировала

Автор:
09 апреля 2024 08:36
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   бой   неудача   нокаут   нокдаун   фейл   
3052
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В Чехии участница поединка по смешанным единоборствам отправила сама себя в нокдаун. Пытаясь использовать свое преимущество в весе, упитанная женщина пошла в атаку. Однако соперница увернулась и женщина упала на сетку октагона.

Через некоторое время бой был продолжен. Однако женщине вновь не удалось задавить массой. Худая участница поединка толкнула крупную соперницу на настил октагона и завершила бой удушающим приемом.

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Метки: Видео   Спорт   бой   неудача   нокаут   нокдаун   фейл   
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12  комментариев
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11k
МихА Час назад
Принесите мне ещё пиццу, 3 шаурмы, 5 бургеров и 7 ножек острых из кфс,,, рефери начинай считать, я успею.
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902
Алексей 12 минут назад
UFC с KFC перепутала. Дверью ошибоась.
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2k
дормидонт 18 минут назад
Толкнула эту жирную свинью? Да девчонка даже не прикоснулась к ней!
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6k
Хачик Полчаса назад
Давно известно, что "ЧЕМ БОЛЬШЕ ШКАФ"...
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3k
lekha-fil Полчаса назад
"чуть сама себя нокаутировала"??? ТС - ты сам то понял, что написал?
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1k
Дмитрий 36 минут назад
Такая неистовая атака и такой финал. Удар и катарсис.
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414
сергей миронов 41 минуту назад
- да это же чемпион лиги KFC!
- может, UFC ?
- нет
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23k
Shtoppi 47 минут назад
видимо организаторы действовали согласно выражению «хлеба и зрелищ» иначе непонятно как ее вообще допустили в клетку? там наверное такой букет хронических заболеваний, что пздц!
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20k
banzai7 Час назад
Она думала это Сумо.
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12k
MPEG-8 Час назад
Она физически и душевно больная.
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7k
Babangdida Час назад
Кто пустил эту... девушку на ринг!? Загнётся от инфаркта или поломает себе кости при падении, потом с полицией объяснятся...

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3k
Андрей 2 часа назад
разве бои не проходят лежа? а то прямо видно что человек готовилась...
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3211 постов (3145 в горячем)

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