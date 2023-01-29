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Трансгендер на ЧЕ по фигурному катанию продемонстрировал, что такое "корова на льду"

Трансгендер на ЧЕ по фигурному катанию продемонстрировал, что такое "корова на льду"

Автор:
29 января 2023 12:41
Сообщество : Спорт
Метки: transgender   Чемпионат Европы 2023   Юмор   видео   фигурное катание   финляндия   
3429
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На церемонии закрытия чемпионата Европы по фигурному катанию, на лёд выпустили трансгендерно-небинарного существо из сборной Финляндии, которое своим выступлением должно было показать, ну что-то оно должно было показать. И оно показало.

Увядающий мужчина в коротеньком платье, именуемый Минна-Мария Антикайнен, выехал на лед и на трясущихся ногах попытался исполнить тройной лутц. Завалился он успешно, а вот подняться самостоятельно уже не смог.


Комментировать такое - только портить, поэтому я просто оставлю этот шедевр здесь.


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Метки: transgender   Чемпионат Европы 2023   Юмор   видео   фигурное катание   финляндия   
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72  комментария
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52
Добрый Самаритянин 2 часа назад
Испанский стыд.
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27k
Юрий 2 минуты назад
И финский тренер:"Отползай! Отползай!"
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10k
Sapsan 3 минуты назад
Пора сжечь гейропу к херам!
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1k
Виталий 4 минуты назад
Как он будет тулупы крутить и всякие аксели.
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233
Хухрмухр 6 минут назад
Тут кто то недавно черножопых защищал.Кстати.
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10k
Ф Ив 6 минут назад
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44k
Цыц тут у меня 8 минут назад
Как хорошо, что наших там нет.
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128
Евгения 11 минут назад
Отвратительное зрелище…. Цирковое выступление какое-то, и ничто иное.
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11k
Dmitry 12 минут назад
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18k
Andrey 13 минут назад
Вот вы тут глумитесь, а ему еще золотую медаль вручат.
Потому как толерантненько должно быть.
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21k
homerchik 18 минут назад
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72k
Доктор Джонс 18 минут назад
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18k
Шуруп 18 минут назад
Подвески в ушах слишком тяжелые для женщин.
Чиста мужские )))
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9k
Летучий Мыш 22 минуты назад
Ви ничего не поняли, это должно олицетворять пока ещё шаткое, неуверенное положение "небинарных трансгендеров " в нынешнем обществе. Но дайте срок, и оне встанут с колен и возьмут Финляндию в свои руки.
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9k
ron 24 минуты назад
Пожилой небинарный п.и.д.а.рас, с трудом стоящий на коньках и конце концов упавший на лёд, на финале ЧМ по фигурному катанию - что может лучше символизировать современную европу? )))
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1k
alex Полчаса назад
очко у него было раздолбано основательно...
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3k
Александр Полчаса назад
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2k
Александр Полчаса назад
это позор для всей Финляндии в первую очередь
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6k
Умница-красавица Полчаса назад
А что там комментаторы говорят? Может это человек с болезнью Паркинсона или что-то типа того. Может это призвано было показать, что в спорте у всех равные возможности. Просто надо было тогда одеться менее провокационно. Я в том смысле, что наверное для пропаганды п..даргов могли найти кого-то и помоложе и поспортивнее…
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6k
Горец Ю Полчаса назад
Ирбитский йогурт!...
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
Нашел один прикол . Сейчас смотрел нашу сборную и порадую талерастов и заднеприводных . у нас в сборной тоже женскую партию в танцах на льду исполняет Анабель Морозов . хлопайте в свои гейские ладошки, вот кто будет с вашими трансгендерами состязаться . Похлопали ?? Перестали хлопать . Анабель дочь тренера Николая Морозова , жила в америке и там фамилии не склоняются- отец Морозов и она Морозов )))
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