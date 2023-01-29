Трансгендер на ЧЕ по фигурному катанию продемонстрировал, что такое "корова на льду"

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На церемонии закрытия чемпионата Европы по фигурному катанию, на лёд выпустили трансгендерно-небинарного существо из сборной Финляндии, которое своим выступлением должно было показать, ну что-то оно должно было показать. И оно показало.
Увядающий мужчина в коротеньком платье, именуемый Минна-Мария Антикайнен, выехал на лед и на трясущихся ногах попытался исполнить тройной лутц. Завалился он успешно, а вот подняться самостоятельно уже не смог.
Комментировать такое - только портить, поэтому я просто оставлю этот шедевр здесь.
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Потому как толерантненько должно быть.
Чиста мужские )))