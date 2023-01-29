Трансгендер на ЧЕ по фигурному катанию продемонстрировал, что такое "корова на льду"

Увядающий мужчина в коротеньком платье, именуемый Минна-Мария Антикайнен, выехал на лед и на трясущихся ногах попытался исполнить тройной лутц. Завалился он успешно, а вот подняться самостоятельно уже не смог.

Комментировать такое - только портить, поэтому я просто оставлю этот шедевр здесь.