Неудачный опыт знакомства с девушкой в Бразилии

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Осторожным при знакомстве с девушками стоит быть не только в Таиланде, но и в странах Латинской Америки. В противном случае милая Эстелла может вполне оказаться каким-нибудь Рикардо...
- Как тебя зовут?
- Эстелла!
- А в паспорте как?
- Рикардо.
- Эстелла!
- А в паспорте как?
- Рикардо.
Источник:
АНТИФИШКИ
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