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Неудачный опыт знакомства с девушкой в Бразилии

Неудачный опыт знакомства с девушкой в Бразилии (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2022 09:13
Сообщество : Юмор
Метки: transgender   Бразилия   Юмор   видео   знакомства   латинская америка   прикол   
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Осторожным при знакомстве с девушками стоит быть не только в Таиланде, но и в странах Латинской Америки. В противном случае милая Эстелла может вполне оказаться каким-нибудь Рикардо...
- Как тебя зовут?
- Эстелла!
- А в паспорте как?
- Рикардо.

Источник:

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Метки: transgender   Бразилия   Юмор   видео   знакомства   латинская америка   прикол   
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6  комментариев
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129
Uganda Полчаса назад
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Nyash 16 минут назад
эстелла, рикардо, да какая разница. лишь бы человек в постели был хороший.
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Комментарий удален. Причина: порнография
17k
9k
DumDum 59 минут назад
Могло быть и неудачнее...
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leto2016 Час назад
Приколы у них конечно.
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Dobriy drug

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