Мошенница под видом целительницы похитила у москвича 1,6 млн рублей

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26-летний москвич с разбитым сердцем обратился к мошеннице, выдававшей себя за целительницу. Она внушила парню, что возлюбленная бросила его из-за отворота, и предложила обряд по восстановлению отношений всего за полтора миллиона с лишним.
Обряд не подействовал, и следующими к гадалке нагрянули правоохранители. Они предсказали ей возбуждение уголовного дела. В итоге целительница пока сидит под домашним арестом.
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Масло маслянное. Мошенница и целительника (а так же экстрасенс, гомеопат и т.д.) - это одно и тоже.
Вот ни разу идиота не жалко.
Нет. Мошенницу действительно следует наказать по всей строгости и всё такое. Но дурачку деньги возвращать не надо. Он их тут же другой " колдунье" отнесëт.
только конкурирует с официальной структурой - РПЦ
... Хм .. крестоносцы не любят конкурентов.
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В смысле под видом?