FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мошенничество 152 поста • 26 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Мошенничество
Мошенница под видом целительницы похитила у москвича 1,6 млн рублей

Мошенница под видом целительницы похитила у москвича 1,6 млн рублей

Автор:
09 сентября 2023 12:11
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   арест   деньги   мошенница   обман   отворот   приворот   целительница   
946
1
1


26-летний москвич с разбитым сердцем обратился к мошеннице, выдававшей себя за целительницу. Она внушила парню, что возлюбленная бросила его из-за отворота, и предложила обряд по восстановлению отношений всего за полтора миллиона с лишним.

Обряд не подействовал, и следующими к гадалке нагрянули правоохранители. Они предсказали ей возбуждение уголовного дела. В итоге целительница пока сидит под домашним арестом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мошенничество"
Метки: Видео   арест   деньги   мошенница   обман   отворот   приворот   целительница   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
ss 50 минут назад
"Мошенница под видом целительницы"
---
Масло маслянное. Мошенница и целительника (а так же экстрасенс, гомеопат и т.д.) - это одно и тоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Опаньки 2 минуты назад
насколько же надо быть дурным
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kucher 22 минуты назад
А почему "похитила"? Он ей сам отдал.
Вот ни разу идиота не жалко.
Нет. Мошенницу действительно следует наказать по всей строгости и всё такое. Но дурачку деньги возвращать не надо. Он их тут же другой " колдунье" отнесëт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Аргуша 52 минуты назад
у него не сердце разбито, а мозг разжижен!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Lexx Час назад
А где факт хищения? Сам же отдал. Тут правильней "выманила".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ser Час назад
КЛАСС! Ай молодца!
только конкурирует с официальной структурой - РПЦ
... Хм .. крестоносцы не любят конкурентов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 2 часа назад
"Мошенница под видом целительницы..."
----------------
В смысле под видом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76k
Viktor 2 часа назад
Как там было - лох не мамонт.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

383774



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Мы очистим город от быдла»: в Москве задержали парней, которые докапывались до прохожих и заливали их перцовкой
«Мы очистим город от быдла»: в Москве задержали парней, которые докапывались до...
Месть матери: женщина, сломавшая установки и победившая мафию
Месть матери: женщина, сломавшая установки и победившая мафию
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
10 самых опасных заключенных США
10 самых опасных заключенных США
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вареники для ленивых

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#конфликт#США#дети#сарказм#работа#трейлер#смешно
#в мире#животные#Китай#забавно#Ynews#кино#факты#драка#Великобритания#улыбнуло
#Юмор#интересно#подборка#позитив#Разное#новости#история#фильм#ДТП#триллеры
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Продавщица обманывает покупателей на рынке Продавщица обманывает покупателей на рынке Чудесное исцеление "парализованной" попрошайки Чудесное исцеление "парализованной" попрошайки Мошенник обманул кассира на заправке на 5000 рублей Мошенник обманул кассира на заправке на 5000 рублей Кассир не позволил мужчине себя обмануть Кассир не позволил мужчине себя обмануть Безработный из Удмуртии ходил в магазин с деньгами, напечатанными на принтере Безработный из Удмуртии ходил в магазин с деньгами, напечатанными на принтере

На что жалуетесь?

Вернуться