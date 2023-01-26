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"Как это развидеть?": в сеть слили видео, как Волочкова и Джигурда клип записывали

"Как это развидеть?": в сеть слили видео, как Волочкова и Джигурда клип записывали

Автор:
26 января 2023 15:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прикол   видео   волочкова   джигурда   жесть   интересно   клип   фото   шоу бизнес   
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Мы точно знаем двух людей, который одновременно в кадре видеть не хочется. Это бывшая балерина (а сейчас завсегдатай Дубаев) Анастасия Волочкова и актёр Никита Джигурда (ныне, вроде как, певец). Эта парочка сняла патриотический (!!!) клип в шубах, с факами, золотыми черепами и булавой. В лучших традициях, ага!

Ролик сначала появился в Telegram-каналах и подписчики начали гадать, что же там происходит. После Волочкова выложила на своей странице эту видеозапись с пояснением.

Как оказалось, это мракобесие — патриотический клип. В конце прошлого года актер Никита Джигурда с автором-исполнителем Игорем Постоловым выпустили патриотический трек "Делай красиво за нашу Россию". Этот трек использовала парочка в этот раз.

Джигурда и Волочкова скачут в шубах перед камерой на фоне хромакея. Что будет на самом деле в клипе — остаётся только гадать. В руках у них жезл с золотым черепом и булава. При этом Волочкова периодически тычет в камеру фак, а Джигурда пускается в какой-то дикий танец.

На самом деле на страницах Джигурды и Волочковой ещё много разных роликов со съёмок, но мы их тут показывать не будем. Потому что мы заботимся о вас!

Источник:

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Метки: Прикол   видео   волочкова   джигурда   жесть   интересно   клип   фото   шоу бизнес   
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31  комментарий
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2k
vijilante 44 минуты назад
Афтар , я на тебя в суд подам : мне плохо стало !!!
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6k
Leo Sun 6 минут назад
Эти два фрика нашли друг друга!
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170
Bolt 10 минут назад
Ибо скрепно!!!
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5k
Компьютер DELL монитором 13 минут назад
Спасибо автор
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8k
Миха 20 минут назад
Писец волочкова - даже на шпагат не села
Ну вот так клипы и снимаются - вышли, морды покорчили, покривлялись - потом клипмейкеры нашпигуют пачку нарезок по 1-2 секунд лучших кривляний - клип готов

...)
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1k
Dimon 21 минуту назад
После показа этой блевотины главный вывод у молодежи будет: можно быть придурком, вести себя как дебил и при этом жить припеваючи(( Инженеры, плотники, военные, ткачихи и врачи - лошары, а блогеры, коучеры, содержантки и эскортницы - успешные и уважаемые!
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6k
Андрей Крылов 23 минуты назад
Два дебила - это сила!
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4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
почему они ещё не женаты?
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172
Ffffff Ffffffffff Полчаса назад
А их нельзя как-нибудь заблокировать, до кучи, вместе с Корейкой и её товарищем?
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11k
кот базилий Полчаса назад
Вот они пара друг другу это точно.Она шпагаты делает, он мудями трясет везде и всюду.
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2k
ZET 37 минут назад
"Как это развидеть?": в сеть слили видео, как Волочкова и Джигурда клип записывалиПосмотреть
"Как это развидеть?": в сеть слили видео, как Волочкова и Джигурда клип записывали
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15k
эмосурикат прямоползающий 43 минуты назад
ох уж эти горе патриоты
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15k
AzuveR 47 минут назад
Шизофреник и алкоголичка. Их место в дурке.
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10k
Shtoppi 49 минут назад
<<...в сеть слили видео, как Волочкова и Джигурда клип записывали>>
-------------
волочкова, джигурда и моргенштерн

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27k
Ваня 56 минут назад

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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
Когда же этих ублюдков уберут с экранов нашего тель-авидения ...
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17k
Топпер Харли Час назад
На евровидение срочно!
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14k
Алексей Час назад
Волочкова опять бухая в жапито?
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1k
ChePaev Час назад
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6k
klop Час назад
Джигурда читает стихи. Детей и беременных от экрана. 18+
Ссылка youtu.be
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184
ruslan d Час назад
Им надо жить вместе ...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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