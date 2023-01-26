"Как это развидеть?": в сеть слили видео, как Волочкова и Джигурда клип записывали

Ролик сначала появился в Telegram-каналах и подписчики начали гадать, что же там происходит. После Волочкова выложила на своей странице эту видеозапись с пояснением.

Как оказалось, это мракобесие — патриотический клип. В конце прошлого года актер Никита Джигурда с автором-исполнителем Игорем Постоловым выпустили патриотический трек "Делай красиво за нашу Россию". Этот трек использовала парочка в этот раз.

Джигурда и Волочкова скачут в шубах перед камерой на фоне хромакея. Что будет на самом деле в клипе — остаётся только гадать. В руках у них жезл с золотым черепом и булава. При этом Волочкова периодически тычет в камеру фак, а Джигурда пускается в какой-то дикий танец.