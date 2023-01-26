"Как это развидеть?": в сеть слили видео, как Волочкова и Джигурда клип записывали

Мы точно знаем двух людей, который одновременно в кадре видеть не хочется. Это бывшая балерина (а сейчас завсегдатай Дубаев) Анастасия Волочкова и актёр Никита Джигурда (ныне, вроде как, певец). Эта парочка сняла патриотический (!!!) клип в шубах, с факами, золотыми черепами и булавой. В лучших традициях, ага!
Ролик сначала появился в Telegram-каналах и подписчики начали гадать, что же там происходит. После Волочкова выложила на своей странице эту видеозапись с пояснением.
Как оказалось, это мракобесие — патриотический клип. В конце прошлого года актер Никита Джигурда с автором-исполнителем Игорем Постоловым выпустили патриотический трек "Делай красиво за нашу Россию". Этот трек использовала парочка в этот раз.
Джигурда и Волочкова скачут в шубах перед камерой на фоне хромакея. Что будет на самом деле в клипе — остаётся только гадать. В руках у них жезл с золотым черепом и булава. При этом Волочкова периодически тычет в камеру фак, а Джигурда пускается в какой-то дикий танец.
На самом деле на страницах Джигурды и Волочковой ещё много разных роликов со съёмок, но мы их тут показывать не будем. Потому что мы заботимся о вас!
Источник:
Ну вот так клипы и снимаются - вышли, морды покорчили, покривлялись - потом клипмейкеры нашпигуют пачку нарезок по 1-2 секунд лучших кривляний - клип готов
...)
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волочкова, джигурда и моргенштерн