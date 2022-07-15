Журналистка из Пакистана ударила подростка во время прямого эфира

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Пакистанская журналистка Майра Хашми дала пощечину подростку в прямом эфире. Причина такого поступка в том, что молодой человек мешал ей спокойно работать. Подросток влезал в кадр и пытался закрыть рукой камеру оператора.
Поступок журналистки вызвал бурную реакцию в сети и разделил пользователей на два лагеря. Одни поддержали женщину и написали, что подросток заслуживает пощечины. Другие же осудили Майру и заявили, что она всегда должна оставаться профессионалом и не давать волю эмоциям.
Источник:
АНТИФИШКИ
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