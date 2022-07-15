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Журналистка из Пакистана ударила подростка во время прямого эфира

Журналистка из Пакистана ударила подростка во время прямого эфира

Автор:
15 июля 2022 12:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   видео   журанилст   люди   пакистан   подросток   пощечина   
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Пакистанская журналистка Майра Хашми дала пощечину подростку в прямом эфире. Причина такого поступка в том, что молодой человек мешал ей спокойно работать. Подросток влезал в кадр и пытался закрыть рукой камеру оператора.
Поступок журналистки вызвал бурную реакцию в сети и разделил пользователей на два лагеря. Одни поддержали женщину и написали, что подросток заслуживает пощечины. Другие же осудили Майру и заявили, что она всегда должна оставаться профессионалом и не давать волю эмоциям.

Источник:

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Метки: в мире   видео   журанилст   люди   пакистан   подросток   пощечина   
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10  комментариев
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2k
Лёха 2 часа назад
Так-то правильнее было оператору пнуть по яйцам пацану. И эффективнее, и незаметнее...
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39k
Сергей 18 минут назад
Ай молодец!
Заслужил, получи!
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16k
Vital Idol 18 минут назад
Защеканить в восточных странах, обычное дело...
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1k
Rabie Liz 21 минуту назад
Хорошая воспитательная пощечина
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2k
Трям 2 часа назад
Теперь ее камнями забьют?
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84
eutace Трям 16 минут назад
да не бабам можно
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10k
Ivan 2 часа назад
Компота в студию.
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−123
Thomsen 2 часа назад
"ПионЭры, идите в жопу!" (с)
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