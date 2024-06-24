Компьютерный клуб на свежем воздухе. Часть 2

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Новое видео из серии компьютерный клуб на свежем воздухе. Группа молодых людей установила свои компьютеры на берегу водоёма и играла в Counter-Strike 1.6. Видео снято в Узбекистане.
Геймеры, что неудивительно, получают от процесса игры на свежем воздухе большое удовольствие.
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