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Компьютерный клуб на&nbsp;свежем воздухе. Часть 2

Компьютерный клуб на свежем воздухе. Часть 2

Автор:
24 июня 2024 09:49
Сообщество : Игромир
Метки: Counter-Strike   Узбекистан   геймер   забавно   игра   компьютер   компьютерный клуб   под открытым небом   
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Новое видео из серии компьютерный клуб на свежем воздухе. Группа молодых людей установила свои компьютеры на берегу водоёма и играла в Counter-Strike 1.6. Видео снято в Узбекистане.

Геймеры, что неудивительно, получают от процесса игры на свежем воздухе большое удовольствие.

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Метки: Counter-Strike   Узбекистан   геймер   забавно   игра   компьютер   компьютерный клуб   под открытым небом   
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