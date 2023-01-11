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Таксист уберёг девушку от встречи с назойливым незнакомцем

Таксист уберёг девушку от встречи с назойливым незнакомцем

Автор:
11 января 2023 10:59
Сообщество : Таксисты
Метки: Девушка   видео   мурманск   повезло   поступок   такси   таксист   
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В Мурманске таксист забрал симпатичную девушку и повёз по указанному ей адресу. Вскоре мужчина заметил, что за ними следует подозрительный автомобиль. Благодаря грамотным действиям таксиста им удалось избавиться от преследователя.
По данным сообщества жителей Мурманска, девушка возвращалась с работы домой. Незнакомец заявил, что преследовал такси из-за того, что хотел познакомиться с пассажиркой.

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Метки: Девушка   видео   мурманск   повезло   поступок   такси   таксист   
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5  комментариев
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11k
Rus77 52 минуты назад
Всё правильно сделал, красавчик!!! Не то, что чурки которые издевались над девчонкой в Самаре!
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1k
Светлана 13 минут назад
Молодец!
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2k
Dema 19 минут назад
Всё правильно сделал грамотный тип.Сейчас уродов хватает.
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406
Dima Udo Полчаса назад
А может маньяк, похитить ее хотел?
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2k
Оксид Бетона 42 минуты назад
Девушку-то красивую покажите!
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