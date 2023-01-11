Таксист уберёг девушку от встречи с назойливым незнакомцем

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В Мурманске таксист забрал симпатичную девушку и повёз по указанному ей адресу. Вскоре мужчина заметил, что за ними следует подозрительный автомобиль. Благодаря грамотным действиям таксиста им удалось избавиться от преследователя.
По данным сообщества жителей Мурманска, девушка возвращалась с работы домой. Незнакомец заявил, что преследовал такси из-за того, что хотел познакомиться с пассажиркой.
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