Таксист уберёг девушку от встречи с назойливым незнакомцем

В Мурманске таксист забрал симпатичную девушку и повёз по указанному ей адресу. Вскоре мужчина заметил, что за ними следует подозрительный автомобиль. Благодаря грамотным действиям таксиста им удалось избавиться от преследователя.

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По данным сообщества жителей Мурманска, девушка возвращалась с работы домой. Незнакомец заявил, что преследовал такси из-за того, что хотел познакомиться с пассажиркой.