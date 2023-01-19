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«Норникель» показал подрыв огромной дымовой трубы на неработающем заводе в Арктике

«Норникель» показал подрыв огромной дымовой трубы на неработающем заводе в Арктике

Автор:
19 января 2023 13:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Норникель   видео   демонтаж   завод   норильск   трубы   
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Как сообщили в компании, вес конструкции составлял около 10 тысяч тонн.

Компания «Норникель» произвела демонтаж двух дымовых труб высотой 150 и 180 метров и суммарным весом в 20 тысяч тонн на старейшем Никелевом заводе в Норильске. Эффектный подрыв одной из них работники компании запечатлели на видео.

В «Норникеле» рассказали, что подготовка к демонтажу длилась около полугода. Действующие кабельные линии и трубопроводы перенесли подальше района взрыва, чтобы трубы можно было взорвать — это самый быстрый и экономически выгодный способ, сообщили в компании.

Работы проводились в рамках проекта по ликвидации Никелевого завода, закрытого в 2016 году. Как рассказал директор по работе с основными производственными фондами Заполярного филиала «Норникеля» Сергей Терехин, одна из труб 1982, другая — 1989 года постройки.

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Метки: Норникель   видео   демонтаж   завод   норильск   трубы   
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9  комментариев
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3k
Старичок 2 часа назад
уходит эпоха безвозватно.
печально.
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4k
Вячеслав Полчаса назад
Ломать - не строить
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118
samoilenko-yura123 37 минут назад
ломать не строить!!
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1k
Геннадий Николаевич Казаков 43 минуты назад
А в компании не сообщили часом, почему [мат] ЗАВОД НЕ РАБОТАЕТ?
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1k
Lexx 2 часа назад
И что на их месте построят, быстро и экономически выгодное?
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111
Виталий Гедрис Lexx Час назад
Ссылка youtu.be
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