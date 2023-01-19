«Норникель» показал подрыв огромной дымовой трубы на неработающем заводе в Арктике

Компания «Норникель» произвела демонтаж двух дымовых труб высотой 150 и 180 метров и суммарным весом в 20 тысяч тонн на старейшем Никелевом заводе в Норильске. Эффектный подрыв одной из них работники компании запечатлели на видео.



В «Норникеле» рассказали, что подготовка к демонтажу длилась около полугода. Действующие кабельные линии и трубопроводы перенесли подальше района взрыва, чтобы трубы можно было взорвать — это самый быстрый и экономически выгодный способ, сообщили в компании.