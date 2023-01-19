«Норникель» показал подрыв огромной дымовой трубы на неработающем заводе в Арктике

Как сообщили в компании, вес конструкции составлял около 10 тысяч тонн.
Компания «Норникель» произвела демонтаж двух дымовых труб высотой 150 и 180 метров и суммарным весом в 20 тысяч тонн на старейшем Никелевом заводе в Норильске. Эффектный подрыв одной из них работники компании запечатлели на видео.
В «Норникеле» рассказали, что подготовка к демонтажу длилась около полугода. Действующие кабельные линии и трубопроводы перенесли подальше района взрыва, чтобы трубы можно было взорвать — это самый быстрый и экономически выгодный способ, сообщили в компании.
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Работы проводились в рамках проекта по ликвидации Никелевого завода, закрытого в 2016 году. Как рассказал директор по работе с основными производственными фондами Заполярного филиала «Норникеля» Сергей Терехин, одна из труб 1982, другая — 1989 года постройки.
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печально.
Но вместо того, чтобы хоть немного напрячься и поискать информацию, проще начать орать что все пропало и Путин все продал. Да, навальненок?