Первый рабочий день на заводе

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Ускоренный курс техники безопасности на заводе вместе с российским актёром, сценаристом и телеведущим Андреем Рожковым.
Когда первый раз вышел на работу на завод. Видео необходимо смотреть со звуком.
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Метки: Андрей Рожков Юмор видео завод первый раз прикол
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