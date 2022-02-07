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Первый рабочий день на заводе

Первый рабочий день на заводе (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 10:16
Сообщество : Юмор
Метки: Андрей Рожков   Юмор   видео   завод   первый раз   прикол   
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Ускоренный курс техники безопасности на заводе вместе с российским актёром, сценаристом и телеведущим Андреем Рожковым.
Когда первый раз вышел на работу на завод. Видео необходимо смотреть со звуком.

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Метки: Андрей Рожков   Юмор   видео   завод   первый раз   прикол   
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2  комментария
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zloykoyot 7 минут назад
Он же до этого вроде как в электрики подавался. Не срослось чтоль?
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