Джеймс Кэмерон привлек судмедэкспертов, чтобы доказать, что герой ДиКаприо в "Титанике" выжить не мог

Спустя 25 лет Джеймс Кэмерон решил поставить точку в вечном споре фанатов "Титаника": было ли на этой долбаной двери место для Джека и нужно ли было его убивать.
Американский режиссёр нанял судмедэкспертов и снял документальный фильм о фильме. Но мы-то с вами не дураки и всё уже давно знаем из десятков мемов про Джека и Розу:
По словам режиссера, уставшего отвечать на вопросы о целесообразности "убийства" Джека, он провёл целый научный эксперимент. Каскадёров, которые соответствовали физической комплекции Кейт Уинслет и Лео образца «Титаника», обвесили датчиками и заставили плавать в ледяной воде на на двери, как героев фильма.
«Мы повсюду поместили датчики и проверяли разными способами, смогли бы они выжить. Итог был такой: оба выжить никак не могли, только один из них», — рассказал Кэмерон.
Вывод: в кино все верно, выжить мог только один, так что смерть Джека — всё-таки подвиг, а не глупость:
И ещё Кэмерон решил порассуждать о целесообразности таких обсуждений его творческих решений:
«Мог бы Ромео быть умнее и не пить яд? Конечно. И может ему не стоило брать с собой клинок, чтобы Джульетта себя им ненароком не заколола? Разумеется. Но дело-то не в этом».
Кэмерон также пообещал, что покажет эксперимент уже в феврале в виде специального документального фильма. В то же время в повторный прокат поплывет и сам «Титаник», чтобы сорвать куш на праздновании Дня святого Валентина и ностальгии по 90-м.
Обновленная версия «Титаника» в формате 4K выйдет в мировой прокат 14 февраля 2023 года
Источник:
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Поэтому 45 кг. она не весила тогда .
Думаю 55-57 кг. в 1997 году .
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