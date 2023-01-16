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Джеймс Кэмерон привлек судмедэкспертов, чтобы доказать, что герой ДиКаприо в "Титанике" выжить не мог

Джеймс Кэмерон привлек судмедэкспертов, чтобы доказать, что герой ДиКаприо в "Титанике" выжить не мог

Автор:
16 января 2023 21:22
Сообщество : Кино
Метки: Джеймс Кемерон   Мемы   дверь   джек   роза   титаник   
1945
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Спустя 25 лет Джеймс Кэмерон решил поставить точку в вечном споре фанатов "Титаника": было ли на этой долбаной двери место для Джека и нужно ли было его убивать.

Американский режиссёр нанял судмедэкспертов и снял документальный фильм о фильме. Но мы-то с вами не дураки и всё уже давно знаем из десятков мемов про Джека и Розу:

По словам режиссера, уставшего отвечать на вопросы о целесообразности "убийства" Джека, он провёл целый научный эксперимент. Каскадёров, которые соответствовали физической комплекции Кейт Уинслет и Лео образца «Титаника», обвесили датчиками и заставили плавать в ледяной воде на на двери, как героев фильма.

«Мы повсюду поместили датчики и проверяли разными способами, смогли бы они выжить. Итог был такой: оба выжить никак не могли, только один из них», — рассказал Кэмерон.

Вывод: в кино все верно, выжить мог только один, так что смерть Джека — всё-таки подвиг, а не глупость:

И ещё Кэмерон решил порассуждать о целесообразности таких обсуждений его творческих решений:

«Мог бы Ромео быть умнее и не пить яд? Конечно. И может ему не стоило брать с собой клинок, чтобы Джульетта себя им ненароком не заколола? Разумеется. Но дело-то не в этом».

Кэмерон также пообещал, что покажет эксперимент уже в феврале в виде специального документального фильма. В то же время в повторный прокат поплывет и сам «Титаник», чтобы сорвать куш на праздновании Дня святого Валентина и ностальгии по 90-м.

Обновленная версия «Титаника» в формате 4K выйдет в мировой прокат 14 февраля 2023 года

Источник:

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Метки: Джеймс Кемерон   Мемы   дверь   джек   роза   титаник   
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11  комментариев
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30k
АнтонПолднев Час назад
Было бы странно, если бы он сказал, ну да, мог бы выжить. Зря я его утопил.
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1
MAX Полчаса назад
Действительно вопрос серьезный
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3k
Григорий Полчаса назад
идиотия западного "мира" в чистом виде!, ждём разбора киноопуса Выживший, мог ли он выжить?, а если да, то как и с кем, был или он гей или укропитек? и тд и тп.
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8k
Фомич 36 минут назад
Если бы Кэмерон его не утопил, то пришлось бы снимать продолжение. Свадьба, быт, скандалы, развод...все уже сто раз снято.
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1k
Aleksei 45 минут назад
вот я б сто пудов огляделся вокруг и скинул первого попавшегося жлоба с болтающейся деревянной фигни. выживает сильнейший в таком случае. так что нах.рен достоинство в такой момент.
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2k
Вадим В. Новоженов 45 минут назад
Кейт Уинслет всегда была и остаётся крупной девочкой .
Поэтому 45 кг. она не весила тогда .
Думаю 55-57 кг. в 1997 году .
(https://bodysize.org/ru/kate-winslet/)https://bodysize.org/ru/kate-winslet/)

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49k
Сергей 52 минуты назад
Опоздал ты. Только за этот месяц 15 постов об этом было)))
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17k
Александр Час назад
Пусть скажут спасибо что сценарий писал не Джордж Мартин, у него бы никто не выжил
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4k
Горожанин Час назад
Да там вообще нужно было не сворачивать пароход от айсберга. Вообще бы все в фильме живы были. Как Кемерон не догадался-то?
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1k
Сергей 2 часа назад
Дремлется мен на куре.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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