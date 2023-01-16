Джеймс Кэмерон привлек судмедэкспертов, чтобы доказать, что герой ДиКаприо в "Титанике" выжить не мог

И ещё Кэмерон решил порассуждать о целесообразности таких обсуждений его творческих решений:

«Мог бы Ромео быть умнее и не пить яд? Конечно. И может ему не стоило брать с собой клинок, чтобы Джульетта себя им ненароком не заколола? Разумеется. Но дело-то не в этом».

Кэмерон также пообещал, что покажет эксперимент уже в феврале в виде специального документального фильма. В то же время в повторный прокат поплывет и сам «Титаник», чтобы сорвать куш на праздновании Дня святого Валентина и ностальгии по 90-м.

Обновленная версия «Титаника» в формате 4K выйдет в мировой прокат 14 февраля 2023 года