Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 января

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Вот и завершилась первая рабочая неделя после январских праздников. Вероятно, это самая тяжёлая неделя в году, поэтому ловите подборку отборных приколюх и мемов.
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Происходит от формы дательного падежа единственного числа baška от тур., азерб., крым.-тат., тат., кыпч. baš (баш) «голова»; Форма перешла в русский язык из выражений типа بى اشکى ا کى انچى ا بى رى وپچى هن baška kanča berüpčän «сколько дашь за голову?» [при покупке скота. Ред.], а на грамматический род повлияло слово голова .
профессия не профессия, но како-то кусок хлеба возможно и имеют.