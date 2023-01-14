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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 января

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 января

Автор:
14 января 2023 22:08
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3191
20
Вот и завершилась первая рабочая неделя после январских праздников. Вероятно, это самая тяжёлая неделя в году, поэтому ловите подборку отборных приколюх и мемов.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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10  комментариев
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Aleksandr 2 часа назад
16 фотка про Крабовые палочки это просто ТРЭШ! Как вообще можно с такими ногтями что то делать ?
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3k
Mnop 12 минут назад
Этимология слова "башка", специально для автора. (да-да, именно бАшка, а не бОшка)
Происходит от формы дательного падежа единственного числа baška от тур., азерб., крым.-тат., тат., кыпч. baš (баш) «голова»; Форма перешла в русский язык из выражений типа بى اشکى ا کى انچى ا بى رى وپچى هن baška kanča berüpčän «сколько дашь за голову?» [при покупке скота. Ред.], а на грамматический род повлияло слово голова .
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4k
Трям Полчаса назад
У тебя просто талант находить унылую .хуйню !!!
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2k
S__D 48 минут назад
Комментарий к фото
Сразу вспомнилась древняя история про походные сосиски и банку горчицы. ))
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S__D 52 минуты назад
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S__D Час назад
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Мефодий Час назад
могульщик - отличная,мля,профессия...почему я раньше о ней не слышал? было бы зашибись.
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Никифоридис

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