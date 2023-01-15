Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 января

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Вот и прошла половина января. Признавайтесь, кто по привычке указывает в документах 2022 год? Если да, то расслабьтесь... Расслабьтесь и наслаждайтесь мемами ;)
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Ссылки по теме:
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 января
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- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 января
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 января
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 января
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Алё,у меня ещё 300 не записанных в шкафу лежат и что интересно то я их использую но исключительно по работе..
Обычно даже в системниках которые на столе стоят с открытой крышкой, приводы(а точнее линзы) спустя пару лет так пылью зарастают, что привод только на свалку годится.