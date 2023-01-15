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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 января

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 января

Автор:
15 января 2023 21:20
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2948
20
Вот и прошла половина января. Признавайтесь, кто по привычке указывает в документах 2022 год? Если да, то расслабьтесь... Расслабьтесь и наслаждайтесь мемами ;)
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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15  комментариев
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13k
Kucher Час назад
Комментарий к фото
А вот и фигушки. Я буквально пару недель назад прожигал сериал для жены, чтоб она комп не занимала, а смотрела через ДВД-проигрыватель. Жду шуток про то, что я мамонтов ещё застал живыми.
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2k
Oleg SC 24 минуты назад

Алё,у меня ещё 300 не записанных в шкафу лежат и что интересно то я их использую но исключительно по работе..
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93k
parallax Полчаса назад
У меня в машине недавно накрылся USB порт. Откопал болванку и прожёг всю музыку с флешки, на диск. Благо CD плеер читает МP3, не надо было переформатировать.
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2k
Дмитрий 49 минут назад
Кстати надо бы записать очередной сидюк в машину.
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Никифоридис

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