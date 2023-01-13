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JavaScript — головная боль почти всех программистов

JavaScript — головная боль почти всех программистов

Автор:
13 января 2023 17:56
Сообщество : Юмор
Метки: javascript   Мемы   Прикол   Юмор   подборка   программирование   
1001
23
Если вы заняты в онлайн-разработке, то вам можно лишь посочувствовать. Отборные шутки о гадком скриптовом языке. Почему? Потому что 1+1=1.
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Метки: javascript   Мемы   Прикол   Юмор   подборка   программирование   
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4  комментария
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89
Ви 37 минут назад
Это какая то дискриминация по языковому признаку. Осуждаю!
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31k
Fat boy slim is * in a heaven 2 минуты назад
'encryption' слово для обмена на кофе.
Не все так плохо с JS, вы просто не умеете его готовить.
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9k
ron 6 минут назад
Деревянный брус хорош для загородного домика, вы же не будете строить из него небоскрёб. А картинки да, смешно)
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10k
Дмитрий 13 минут назад
Очень интересно, но ни куя не понятно...
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Бернгард Кёне

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