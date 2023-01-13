JavaScript — головная боль почти всех программистов

Если вы заняты в онлайн-разработке, то вам можно лишь посочувствовать. Отборные шутки о гадком скриптовом языке. Почему? Потому что 1+1=1.

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2. По-настоящему полезное применение JS 0 Источник:

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3. Идеально 0 Источник:

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13. Когда пытаешься выбрать фреймворк на JS 0

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19. Шутки о математике в JS уже давно стал мемом 0

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21. Жаль, но так и есть 0

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