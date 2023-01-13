JavaScript — головная боль почти всех программистов

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Если вы заняты в онлайн-разработке, то вам можно лишь посочувствовать. Отборные шутки о гадком скриптовом языке. Почему? Потому что 1+1=1.
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Метки: javascript Мемы Прикол Юмор подборка программирование
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