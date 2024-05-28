Тематический бар по мотивам вселенной Fallout

Тематические заведения с каждым годом набирают все большую и большую популярность. По всему миру вы можете найти кафешки, рестораны и другие места, посвященные тем или иным фильмам, сериалам и играм. И серия «Fallout» не стала исключением.

Например, в Орландо нашли бар в стиле «Fallout». Убежище 5421 находится в магазин комиксов. Бар небольшой, но каждый странник с поверхности обязательно найдет для себя здесь развлечение. По вечерам здесь крутят старые видео, играет ретро-музыка и, разумеется, подают тематические напитки и блюда. Например, коктейли в стиле Nuka-Cola.