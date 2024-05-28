FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Игромир 607 постов • 310 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Игромир
Тематический бар по мотивам вселенной Fallout

Тематический бар по мотивам вселенной Fallout

Автор:
28 мая 2024 07:15
Сообщество : Игромир
Метки: fallout   Видео   США   бар   в мире   убежище   
1219
1
1

В Орландо в магазине комиксов находится небольшой бар под названием «Убежище 5421«. Внутри посетителей ждут ретро-музыка, тематические напитки и интерьер.

Тематические заведения с каждым годом набирают все большую и большую популярность. По всему миру вы можете найти кафешки, рестораны и другие места, посвященные тем или иным фильмам, сериалам и играм. И серия «Fallout» не стала исключением.

Например, в Орландо нашли бар в стиле «Fallout». Убежище 5421 находится в магазин комиксов. Бар небольшой, но каждый странник с поверхности обязательно найдет для себя здесь развлечение. По вечерам здесь крутят старые видео, играет ретро-музыка и, разумеется, подают тематические напитки и блюда. Например, коктейли в стиле Nuka-Cola.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: fallout   Видео   США   бар   в мире   убежище   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
мемфрид 50 минут назад
Чёт там перебор всего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
Смешались люди кони... Никакого отношения к фолычу эта байда не имеет, напихали всего чего только можно было из игр разных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3702 поста (3614 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

634464



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Взять под стражу в зале суда»: начальника столичного миграционного отдела ОМВД отправили в колонию на 9 лет
«Взять под стражу в зале суда»: начальника столичного миграционного отдела ОМВД...
Как создавали игру "Doom": 17 интересных фактов культовом шутере от первого лица
Как создавали игру "Doom": 17 интересных фактов культовом шутере от первого лица
Набирающие популярность в сообществах
«Сто лет тому вперёд»: факты о фильме
«Сто лет тому вперёд»: факты о фильме
Жители Екатеринбурга начали облизывать яйца в магазинах
Жители Екатеринбурга начали облизывать яйца в магазинах
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#автомир#кот#драка#Реакция#забавно#Разное#Китай
#в мире#история#машина#факты#аварии#Россия#авто аварии#дети#красота#собака
#животные#Юмор#автомобили#Прикол#интересное#кошка#ДТП#позитив#кино#новости
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Нетрезвый белорус устроил в баре поножовщину из-за того, что с ним никто не хотел выпить Нетрезвый белорус устроил в баре поножовщину из-за того, что с ним никто не хотел выпить Бабуля исполнила в баре песню Rob Zombie и стала звездой сети Бабуля исполнила в баре песню Rob Zombie и стала звездой сети Американец приволок раненого волка в бар Американец приволок раненого волка в бар В Челябинске мужик, которого не пустили в бар, от обиды сломал нос девушке и сбежал В Челябинске мужик, которого не пустили в бар, от обиды сломал нос девушке и сбежал «Не ожидали, что обрушится такой поток хейта и жалоб»: жители Белгородской области потребовали разобраться с баром, в котором устроили стриптиз на 23 февраля «Не ожидали, что обрушится такой поток хейта и жалоб»: жители Белгородской области потребовали...

На что жалуетесь?

Вернуться