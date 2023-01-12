В Белгородской области священник угрожал людям на похоронах «набить рожу кадилом»

В селе Неклюдове хоронили пожилую женщину. Её внук попросил «не устраивать концерт», а священнослужитель ответил ему: «Выйди вон, козёл, иначе набью тебе рожу кадилом».

В местной епархии на это среагировали и священника отправили в монастырь:

«Батюшка не отрицает своей вины. Он встретился с родственниками умершей, они пообщались, претензий нет, попросили заново провести отпевание. А владыка, когда узнал об этом, вызвал батюшку, пообщался с ним. Он будет находиться некоторое время в монастыре, чтобы подумать о своём поступке.

Он сам сказал, что признаёт вину, виноват. Защищать батюшку никто не стал, изначально наша позиция была такая. Батюшка понёс наказание, хотя он довольно уважаемый в селе. Факт очень неприятный. Ни в какие моменты священнику так вести себя не подобает».