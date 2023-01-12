В Белгородской области священник угрожал людям на похоронах «набить рожу кадилом»

После этого его отправили в монастырь.
В селе Неклюдове хоронили пожилую женщину. Её внук попросил «не устраивать концерт», а священнослужитель ответил ему: «Выйди вон, козёл, иначе набью тебе рожу кадилом».
В местной епархии на это среагировали и священника отправили в монастырь:
«Батюшка не отрицает своей вины. Он встретился с родственниками умершей, они пообщались, претензий нет, попросили заново провести отпевание. А владыка, когда узнал об этом, вызвал батюшку, пообщался с ним. Он будет находиться некоторое время в монастыре, чтобы подумать о своём поступке.
Он сам сказал, что признаёт вину, виноват. Защищать батюшку никто не стал, изначально наша позиция была такая. Батюшка понёс наказание, хотя он довольно уважаемый в селе. Факт очень неприятный. Ни в какие моменты священнику так вести себя не подобает».
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- Прихожане! Кто будет ругаться матом в церкви - Кадилом [мат]!
- Батюшка! Вы сказали [мат]???
(Взмах кадилом)
- [мат] грешнику!
И тут приходит внук, эдакий боевой атеист и начинает качать порядки - не надо превращать в концерт. Хотя обряд идет с песнопениями. Кто после этого внук, который начинает учить священника, что и как делать при погребении? Он идиот, при том дурно воспитанный, это вообще делалось для усопшей, а не для него. И будь ты хоть трижды атеист, то можно было просто промолчать, если есть хоть немного воспитания и уважение к бабке.
Да уж, неадекватные веруны и неадекватные атеисты одного поля ягода, упоротые фанатики и стоят друг друга
Я обязан уважать право этих людей исповедовать свою веру, и это право я уважаю.
Любой человек имеет право заблуждаться в своих верованиях как он хочет...
А вот саму веру уважать я не обязан, свое мнение о ней иметь могу и высказывать его имею право, каким бы нелицеприятным это мое мнение ни казалось другим людям.
Не, это вообще не отменяет эбенутости Прусикина, но почему-то не слыхать возмущений католиков на эту тему.
Хм... Обрезанное, обратно пришивать?
Есть ещё одно (не официальное и спорное) понятие сокрашения слова поп. Пастырь овец Петровых. А, как извесьтно, Петр - первый насместник Христа, крутейшихй из 12-ти апостолов. Он него и папы и многие епископы рукоположены во священство типа были .... Нор какое дело до того таким дурачкам , как ты? Пусть то мифы может быть. Но ты то даже не знал о том. Иначе бы не ляпнул про "попов".... Убогий.
-кем уважаемый? А то урки тоже там всякое человеческое говно "авторитетами" называют...