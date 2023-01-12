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В Белгородской области священник угрожал людям на похоронах «набить рожу кадилом»

В Белгородской области священник угрожал людям на похоронах «набить рожу кадилом»

Автор:
12 января 2023 17:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Монастырь   Священник   внук   епархия   кадило   похороны   
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После этого его отправили в монастырь.

В селе Неклюдове хоронили пожилую женщину. Её внук попросил «не устраивать концерт», а священнослужитель ответил ему: «Выйди вон, козёл, иначе набью тебе рожу кадилом».

В местной епархии на это среагировали и священника отправили в монастырь:

«Батюшка не отрицает своей вины. Он встретился с родственниками умершей, они пообщались, претензий нет, попросили заново провести отпевание. А владыка, когда узнал об этом, вызвал батюшку, пообщался с ним. Он будет находиться некоторое время в монастыре, чтобы подумать о своём поступке.

Он сам сказал, что признаёт вину, виноват. Защищать батюшку никто не стал, изначально наша позиция была такая. Батюшка понёс наказание, хотя он довольно уважаемый в селе. Факт очень неприятный. Ни в какие моменты священнику так вести себя не подобает».

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Метки: Монастырь   Священник   внук   епархия   кадило   похороны   
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40  комментариев
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7k
Колорад Час назад
Добрым словом и кадилом можно добиться большего чем просто добрым словом!
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10k
Женя 6 минут назад
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1k
Alex 11 минут назад
Какой однако дерзкий поп )
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6k
Андрей Крылов 19 минут назад
Из ролика вообще ни чего не понятно, на самом деле. Но я знаю и виадел не раз, что некоторым не грех и кадилом по башке зевездануть. Священника не оправдываю. Пусть с ним резбираются те кому надо и Бог, но... Все люди живые и не раз и не два видеть придодилось нена похоронах, когда кое-кого не грешно было батюшке либо в морду прилодить, либо даже кадилом по кумполу. Повторяю Тут, лично для меня, вообще всё не понятно.
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха Полчаса назад
Поп:
- Прихожане! Кто будет ругаться матом в церкви - Кадилом [мат]!
- Батюшка! Вы сказали [мат]???
(Взмах кадилом)
- [мат] грешнику!
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2k
Леонид 40 минут назад
Начну по порядку. Если его пригласили , значит его приглашали не первый раз и всё проходило гладко, я имею сомнения , что на каждом отпевании у него фишка под конец накернить кого ни будь кадилом. Из этого следует что окадилить он хотел по какой то весомой причине, которая не озвучивается. Да и в принципе устраивать такое на похоронах ........... в том числе и живность доставшая телефон для съёмки , это похороны , а не мероприятия для склок и клёвых видосов. Идём далее , почему многие считают что имеют право как то нелицеприятно высказываться о вере других людей? Если сильно вникнуть, то каждый человек приверженец какого либо культа, кто то поклонник культа личности ( к примеру культ "святого" Илона Маска или там певцы ртом или актёр какой ) , кому то ближе культ Бахуса, Кто то поклонник культа денег, ну и т.д. К стати я что то не помню что православному священнику запрещается применять силу ( в данном случае кадило ).
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13
Oblomingo88 Леонид 20 минут назад
Меня удивляет поддержка внука. По видео мало, что понятно, но, похоже, бабка была верующей и пригласили батюшку на отпевание.
И тут приходит внук, эдакий боевой атеист и начинает качать порядки - не надо превращать в концерт. Хотя обряд идет с песнопениями. Кто после этого внук, который начинает учить священника, что и как делать при погребении? Он идиот, при том дурно воспитанный, это вообще делалось для усопшей, а не для него. И будь ты хоть трижды атеист, то можно было просто промолчать, если есть хоть немного воспитания и уважение к бабке.
Да уж, неадекватные веруны и неадекватные атеисты одного поля ягода, упоротые фанатики и стоят друг друга
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8k
SuperTroll 44 минуты назад
Цивилизация не достигнет совершенства, пока последний камень, последней храма, не упадет на голову последнего жреца.
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99
Иванов 50 минут назад
А богохульник прусикин. Интересно запишет ли ответку православный скейтер круглов?)
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99
Иванов babuby 23 минуты назад
Да, меня тоже это удивляет. Зашел я в инсту этого прусикина где он собственно и разместил то видео, а там католики лайки ставят.
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4k
Трям Час назад
Лошара. Надо было принять ислам, извиниться на камеру и сразу обратно.
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4k
Frank Borman Час назад
Не священик, а поп. Нынешние попы имеют к святости такое же отношение, как путаны к невинности.
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7k
Артём Час назад
Всё таки по-чесноку следовало и внуку е...ло набить.
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815
Просто чувак в интернете Час назад
Владыка, батюшка...ебаное средневековье.
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20k
Killgrave Час назад
"Я твая мама рот кадила ипал ! Панимаешь ?"
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10k
Юрий Час назад
В батюшку вселился сатана, срочно требуется очистка ауры. В монастыре посидит в отдельной (камере) келье на воде и сухарях и глядишь все восстановится.
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516
сергей ремизов Час назад
Ты не ругайся в божьем храме ,а то кадилом на....у.
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21k
Сталкер Час назад
ТС в очередной раз "накинуло говна на вентилятор".
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9k
Shtoppi 2 часа назад
Батюшка наверное на киче сидя к Богу пришел? Очередной святоша ни о чем.
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13
Oblomingo88 2 часа назад
Внук тоже недалеко ушел. Зачем устраивать такое на похоронах, что за люди
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99
Иванов Oblomingo88 Полчаса назад
Вообще не понятно но ушел не далеко
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13
Oblomingo88 Иванов 24 минуты назад
Я из описания сужу. Очевидно, что до@бался до батюшки, что тот устроил отпевание. Посчитав это концертом. Он реально идиот, зачем вообще устраивать такое на похоронах, отпевают старую бабку, которая в Бога верила, а тут пришел он и начал наводить свои порядки. Да хоть трижды будь атеистом и не верь в Бога, но этот обряд проводился не для него.
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99
Иванов Oblomingo88 16 минут назад
Получается внук назвал отпевание концертом? Вообще это очень странно для русского человека, даже для атеиста, называть концертом столь старинный и повсеместный у нас обряд это все таки не на кресте прокатиться. Думаю там что то другое было все таки.
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Oblomingo88 Иванов 15 минут назад
Ничего странного, многие не знают вообще ничего о религии. А чтобы знать, что было, надо иметь хотя бы полное видео.
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Иванов Oblomingo88 5 минут назад
Да, причины начала конфликта нам не сообщают. По своему опыту я точно знаю что отпевание обсуждают заранее и заказывают за деньги. Вот и получается что внук был не против отпевания, возможно даже его оплатил, и тут вдруг ни с того ни с сего попросил прекратить платную услугу назвав ее концертом. Да и батюшку наказали за то что прав был. Не сходится что то.
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59k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Батюшка понёс наказание, хотя он довольно уважаемый в селе."-
-кем уважаемый? А то урки тоже там всякое человеческое говно "авторитетами" называют...
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14k
Ser 2 часа назад
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