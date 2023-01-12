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Бездомный нашёл на мусорке тренажёр и решил заняться своим здоровьем

Бездомный нашёл на мусорке тренажёр и решил заняться своим здоровьем

Автор:
12 января 2023 08:00
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Россия   Юмор   бомж   видео   интересное   помойка   тренажёр   
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Следить за здоровьем очень важно, даже если ты обычный бомж из России.

Очевидец снял на видео бездомного, который на мусорке нашёл тренажёр. Мужчина самозабвенно крутил педали, забыв обо всём! После новогодних праздников особенно надо следить за своим здоровьем!

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Метки: Прикол   Россия   Юмор   бомж   видео   интересное   помойка   тренажёр   
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4  комментария
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149
Фома Час назад
Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю......
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4k
Алекс Таворотов 22 минуты назад
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26k
The Dude Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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4
Владимир Герасименко Полчаса назад
В глухих дворах
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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