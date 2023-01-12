Бездомный нашёл на мусорке тренажёр и решил заняться своим здоровьем

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Следить за здоровьем очень важно, даже если ты обычный бомж из России.
Очевидец снял на видео бездомного, который на мусорке нашёл тренажёр. Мужчина самозабвенно крутил педали, забыв обо всём! После новогодних праздников особенно надо следить за своим здоровьем!
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