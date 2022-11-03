Харизматичный хоккейный тренер провёл матч с микрофоном на одежде

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Забавная нарезка рабочих моментов тренера хоккейного клуба "Сибирь" Андрея Мартемьянова. Сразу видно, душой болеет!
Бесценные эмоции тренера
Хоккейный клуб "Сибирь" недавно опубликовал забавное видео с главным тренером Андреем Мартемьяновым. Мужчина провёл матч против команды "Авангард" с микрофоном-петличкой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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