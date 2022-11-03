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Харизматичный хоккейный тренер провёл матч с микрофоном на одежде

Харизматичный хоккейный тренер провёл матч с микрофоном на одежде

Автор:
03 ноября 2022 10:34
Сообщество : Спорт
Метки: Прикол   Россия   Юмор   видео   матч   тренер   хоккей   
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Забавная нарезка рабочих моментов тренера хоккейного клуба "Сибирь" Андрея Мартемьянова. Сразу видно, душой болеет!

Бесценные эмоции тренера

Хоккейный клуб "Сибирь" недавно опубликовал забавное видео с главным тренером Андреем Мартемьяновым. Мужчина провёл матч против команды "Авангард" с микрофоном-петличкой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол   Россия   Юмор   видео   матч   тренер   хоккей   
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2  комментария
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9k
Shtoppi 38 минут назад
Молодец! Умеет работать с личным составом.
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6k
klop 16 минут назад
Что-то тренеров у команд с каждым годом всё прибавляется и прибавляется. Скоро на каждого игрока свой тренер будет.
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