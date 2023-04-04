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В батутном центре в Москве мужчина пытался похитить маленького ребёнка

В батутном центре в Москве мужчина пытался похитить маленького ребёнка

Автор:
04 апреля 2023 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   батут   видео   дети   киднепинг   полиция   похищение   
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Отец трехлетней малышки сначала подумал, что с его дочкой возится инструктор, а потом стал наблюдать и снимать происходящее на видео.

Отец с трехлетней девочкой пришли в батутный центр "Атмосфера" в столичном ТЦ "Каширская Плаза". Родитель ненадолго отвлёкся, а когда обернулся, увидел, что с его дочкой занимается какой-то мужчина. Он подбрасывал ей шарики из сухого бассейна, носил на руках и играл с малышкой. Отец ребенка подумал, что это детский инструктор батутного центра, в обязанности которого входит развлечение малышей, но потом понял, что на мужчине нет униформы.


Тогда родитель крохи стал снимать на камеру происходящее, а когда незнакомец взял его дочку на руки и со словами "пошли искать маму" двинулся к выходу, перегородил мужчине путь. С помощью настоящего инструктора центра вызвали полицию и задержали похитителя.


Стражам порядка отец крохи предоставил видеодоказательства вины задержанного, и тому пришлось согласиться с обвинениями. Сообщается, что мужчина проживает в том же районе, работает курьером и ранее не был замечен в противоправных действиях. Сейчас он находится под арестом.

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Метки: Москва   батут   видео   дети   киднепинг   полиция   похищение   
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38  комментариев
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8k
Том Сойер 2 часа назад
Педофилов нужно принудительно содержать в специальных колониях - ПОСТОЯННО, по типу лепрозория - они никогда не остановятся. Ну, или - смертная казнь.
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79
Alexander 3 минуты назад
Пора уже сооружать поселение остров. Отправлять туда особо ярых. Чтобы их охранял ИИ с автоматическими решетками и одиночными камерами.
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17k
Роберт Шекли 8 минут назад
Ну и нервы у папаши
Молодец!
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10k
Игорь 16 минут назад
ну не знаю, если бы моего ребенка какой то тип взял на руки ..... - снимать на камеру - последнее что бы пришло мне в голову
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465
Алекс 18 минут назад
Мужик молодец. Не факт, что камеры в центре работают. Или запись бы пропала, а так вот оно - доказательство.
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54k
Олег 19 минут назад
забил-бы ногами до смерти
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1
Lion1981 23 минуты назад
Папаша конечно интересный, надо его проверить на вменяемость, как можно смотреть как мужик лапает твою дочь
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9
Dmitry N 23 минуты назад
Сам отец дочери. Я не смог бы снимать, а подбежал бы и расквасил ему рыло в хлам. А камеры и в самом центре имеются
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9
Dmitry N sumrаknn 37 секунд назад
Верно. Но не удержался бы.
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159
Сергей Прописнов Полчаса назад
Надеюсь у выхода отец всё таки разбил ибало в кровь этому любителю поиграть с чужими детьми.
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1
Lion1981 Сергей Прописнов 14 минут назад
Думаю хотел бы набить сразу бы это сделал а не стал снимать как лапают его дочь это настоящий трус и терпила
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2k
Руслан Полчаса назад
Не надо химической кастрации для таких. Надо разбирать на органы (если органы здоровые), а самих утилизировать.
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458
дмитрий Полчаса назад
отстреливать таких нужно как собак бродячих!
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20k
nobody® 48 минут назад
Наверняка там есть камеры наблюдения для таких случаев, а отцу надо было бы действовать чуть оперативнее и без телефона в руках.
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61k
Андрей 53 минуты назад
У отца стальные яйца - хладнокровно заснять доказательную базу когда педофил играет с твоим ребёнком это.. просто нет слов. Уважуха. А то иначе этот урод бы запросто мог соскочить.
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10k
ScorpionDS 54 минуты назад
Папа блогер - беда в семье.
Не могу представить, какая у него была логика, он мог нанести вред ребенку очень быстро, а бате нужно было еще в тикток успеть залить видео ...
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167
Maikl 57 минут назад
После разбирательства, сдать тварину на опыты пожизненно.
НЕ ВЫПУСКАТЬ ни при каких обстоятельствах таких уродов !!!
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167
Maikl Korolev Полчаса назад
А вы думаете, что по результатам оных будет вынесен вердикт: "Добрый дяденька поиграл с девчушкой без какой либо подоплёки и ни в чём не виноват" или "Перепутал со своим ребёнком" ? На видео пьяное тело с явно не чистыми помыслами
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167
Maikl Korolev 18 минут назад
Именно поэтому я и упомянул "после разбирательства", предвидя его результат. Видя на видео действия этого фигуранта, можно представить, что было - бы в новостях если бы его не остановили. На этом предлагаю дискуссию закончить.
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5k
V2.Smirnov 58 минут назад
Странный отец. С твоим ребёнком возится непойми-кто. А ты - снимаешь видео. С если он ему ухо откусит - что тебе поможет? Видео? Нет! Ничего тебе уже не поможет!
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15k
куджо Час назад
таких лечит только высшая мера
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4k
pinbalist 2 часа назад
Надо было ему сначала ручки поломать, типа упал с батута неудачно. А потом и ментам сдать.
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