В батутном центре в Москве мужчина пытался похитить маленького ребёнка

Отец трехлетней малышки сначала подумал, что с его дочкой возится инструктор, а потом стал наблюдать и снимать происходящее на видео.
Отец с трехлетней девочкой пришли в батутный центр "Атмосфера" в столичном ТЦ "Каширская Плаза". Родитель ненадолго отвлёкся, а когда обернулся, увидел, что с его дочкой занимается какой-то мужчина. Он подбрасывал ей шарики из сухого бассейна, носил на руках и играл с малышкой. Отец ребенка подумал, что это детский инструктор батутного центра, в обязанности которого входит развлечение малышей, но потом понял, что на мужчине нет униформы.
Тогда родитель крохи стал снимать на камеру происходящее, а когда незнакомец взял его дочку на руки и со словами "пошли искать маму" двинулся к выходу, перегородил мужчине путь. С помощью настоящего инструктора центра вызвали полицию и задержали похитителя.
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Стражам порядка отец крохи предоставил видеодоказательства вины задержанного, и тому пришлось согласиться с обвинениями. Сообщается, что мужчина проживает в том же районе, работает курьером и ранее не был замечен в противоправных действиях. Сейчас он находится под арестом.
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Молодец!
Не могу представить, какая у него была логика, он мог нанести вред ребенку очень быстро, а бате нужно было еще в тикток успеть залить видео ...
НЕ ВЫПУСКАТЬ ни при каких обстоятельствах таких уродов !!!