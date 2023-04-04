В батутном центре в Москве мужчина пытался похитить маленького ребёнка

Отец с трехлетней девочкой пришли в батутный центр "Атмосфера" в столичном ТЦ "Каширская Плаза". Родитель ненадолго отвлёкся, а когда обернулся, увидел, что с его дочкой занимается какой-то мужчина. Он подбрасывал ей шарики из сухого бассейна, носил на руках и играл с малышкой. Отец ребенка подумал, что это детский инструктор батутного центра, в обязанности которого входит развлечение малышей, но потом понял, что на мужчине нет униформы.

Тогда родитель крохи стал снимать на камеру происходящее, а когда незнакомец взял его дочку на руки и со словами "пошли искать маму" двинулся к выходу, перегородил мужчине путь. С помощью настоящего инструктора центра вызвали полицию и задержали похитителя.