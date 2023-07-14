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Мужчина вез ребенка в&nbsp;продуктовой тележке по&nbsp;проезжей части

Мужчина вез ребенка в продуктовой тележке по проезжей части

Автор:
14 июля 2023 10:08
Метки: Видео   Отец года   Санкт-Петербург   дети   дорога   ребенок   родители   тедежка   
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В Санкт-Петербурге нарушитель правил дорожного движения попал на видео: мужчина вез маленького ребенка в продуктовой тележке по проезжей части.

На кадрах мужчина везет маленького ребенка в тележке по мосту, рядом с ними — оживленное движение автомобилей. При этом мужчина не только не торопится, но и что-то ест на ходу. Запись сделана 12 июля на одном из мостов города.


«Отец года», «Крыша едет, дом стоит», «Почему ребенок не в детской коляске?», «Как у таких дети рождаются?» — прокомментировали видео подписчики сообщества.

Источник:

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Метки: Видео   Отец года   Санкт-Петербург   дети   дорога   ребенок   родители   тедежка   
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6  комментариев
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Анатолий Соколов 2 часа назад
а может проблема в отсутствии нормальных тротуаров вдоль мостов и эстакад? ...
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