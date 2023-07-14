Мужчина вез ребенка в продуктовой тележке по проезжей части

На кадрах мужчина везет маленького ребенка в тележке по мосту, рядом с ними — оживленное движение автомобилей. При этом мужчина не только не торопится, но и что-то ест на ходу. Запись сделана 12 июля на одном из мостов города.

«Отец года», «Крыша едет, дом стоит», «Почему ребенок не в детской коляске?», «Как у таких дети рождаются?» — прокомментировали видео подписчики сообщества.