Мужчина вез ребенка в продуктовой тележке по проезжей части

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В Санкт-Петербурге нарушитель правил дорожного движения попал на видео: мужчина вез маленького ребенка в продуктовой тележке по проезжей части.
На кадрах мужчина везет маленького ребенка в тележке по мосту, рядом с ними — оживленное движение автомобилей. При этом мужчина не только не торопится, но и что-то ест на ходу. Запись сделана 12 июля на одном из мостов города.
«Отец года», «Крыша едет, дом стоит», «Почему ребенок не в детской коляске?», «Как у таких дети рождаются?» — прокомментировали видео подписчики сообщества.
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