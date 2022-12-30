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Сообщество Без кота и жизнь не та 1492 поста • 456 подписчиков подписаться
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Кошка, которая любит зиму и снег

Кошка, которая любит зиму и снег

Автор:
30 декабря 2022 11:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кошка   прогулка   снег   сугроб   
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Каждая кошка обладает уникальным характером и вкусом. Например, эта хищница обожает снег и холод. Посмотрите, как она "купается" в сугробе в морозное утро.

Зимняя прогулка кошки

В Канаде домашняя кошка обожает холод и сугробы.

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Метки: видео   животные   кошка   прогулка   снег   сугроб   
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5  комментариев
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4k
Николаевич Час назад
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21k
ЦСКА 15 минут назад
Супер! Админам давно уже пора подумать над отдельной рубрикой с котэ, собакенами и прочими животиками! Такие сюжеты действительно настроение поднимают, на "сайте хорошего настроения"...
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14k
banzai7 Полчаса назад
А на лето её запускают в холодильник.
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4k
Евгений Д Полчаса назад
классно
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10k
ScorpionDS 53 минуты назад
Судя по всему хозяева поставили прошивку от собаки)
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Alex Chebrikov

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