Кошка, которая любит зиму и снег

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Каждая кошка обладает уникальным характером и вкусом. Например, эта хищница обожает снег и холод. Посмотрите, как она "купается" в сугробе в морозное утро.
Зимняя прогулка кошки
В Канаде домашняя кошка обожает холод и сугробы.
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