В Казани женщина упала с 6 этажа, отряхнулась и пошла домой

42-летняя жительница Казани может праздновать второй день рождения. Она сорвалась с балкона шестого этажа, но осталась жива и даже отказалась обращаться к врачу.

Момент приземления дамы в сугроб наблюдал дворник, который помог ей подняться и запустил в подъезд дома. Как после пояснила женщина, в комнате, где она находилась, заклинило дверь, и она задумала выбраться из квартиры через балкон.