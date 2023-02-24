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В Казани женщина упала с 6 этажа, отряхнулась и пошла домой

В Казани женщина упала с 6 этажа, отряхнулась и пошла домой

Автор:
24 февраля 2023 09:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Казань   видео   приземление   родилась в рубашке   сугроб   упала с балкона   
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Именно про таких говорят "родилась в рубашке"!

42-летняя жительница Казани может праздновать второй день рождения. Она сорвалась с балкона шестого этажа, но осталась жива и даже отказалась обращаться к врачу.


Момент приземления дамы в сугроб наблюдал дворник, который помог ей подняться и запустил в подъезд дома. Как после пояснила женщина, в комнате, где она находилась, заклинило дверь, и она задумала выбраться из квартиры через балкон.


Весьма странное решение, учитывая, что живёт мадам на шестом этаже. Впрочем, покинуть квартиру ей всё-таки удалось, правда, ускоренным способом. А вот тот факт, что она осталась жива при падении с такой высоты, удивителен, даже учитывая высокие сугробы рядом с домом. Кстати, если человек после таких приключений чувствует себя нормально, врачи советуют всё-таки показаться травматологам. Первые впечатления после падения могут быть обманчивыми, и велик риск травм внутренних органов.


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Метки: Казань   видео   приземление   родилась в рубашке   сугроб   упала с балкона   
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3  комментария
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Евгений Хр 9 минут назад
42 года?
42 года ей было 42 года тому назад. Или алкашня жёсткая, выглядит не очень.
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29k
koleos72 38 секунд назад
Такая ситуация была лет 15 назад. Мама в поликлинику пошла, там встретила бабу с её завода, та пришла палец лечить, сильно поцарапала - до крови! Маме на заводе арматура с забора упала, небольшой кусок, но голову пробило до крови. А та баба, пьяная села на подоконник покурить и выпала нах.уй от туда! С седьмого этажа! Ёбн. улась на кучу земли на газоне и палец поцарапала! Вот так бывает!
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643
Николай 12 минут назад
А, ну у меня сосед-торчек есть. С 4го такую же тему проворачивал.
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