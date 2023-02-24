В Казани женщина упала с 6 этажа, отряхнулась и пошла домой

Именно про таких говорят "родилась в рубашке"!
42-летняя жительница Казани может праздновать второй день рождения. Она сорвалась с балкона шестого этажа, но осталась жива и даже отказалась обращаться к врачу.
Момент приземления дамы в сугроб наблюдал дворник, который помог ей подняться и запустил в подъезд дома. Как после пояснила женщина, в комнате, где она находилась, заклинило дверь, и она задумала выбраться из квартиры через балкон.
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Весьма странное решение, учитывая, что живёт мадам на шестом этаже. Впрочем, покинуть квартиру ей всё-таки удалось, правда, ускоренным способом. А вот тот факт, что она осталась жива при падении с такой высоты, удивителен, даже учитывая высокие сугробы рядом с домом. Кстати, если человек после таких приключений чувствует себя нормально, врачи советуют всё-таки показаться травматологам. Первые впечатления после падения могут быть обманчивыми, и велик риск травм внутренних органов.
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42 года ей было 42 года тому назад. Или алкашня жёсткая, выглядит не очень.