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К чему может привести несоблюдение правил техники безопасности

К чему может привести несоблюдение правил техники безопасности

Автор:
26 декабря 2022 08:23
Метки: Китай   видео   интересно   люди   предприятие   техника безопасности   
1004
1
1
Очень доходчивый китайский видеоролик о пользе соблюдения техники безопасности. Наглядней не бывает.
Китайское обучающее видео по технике безопасности. Основано на реальных событиях?

Источник:

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Метки: Китай   видео   интересно   люди   предприятие   техника безопасности   
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9  комментариев
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24k
Егор 59 минут назад
Профессионал и на ровном месте ноги переломает
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4k
Евгений Д 8 минут назад
жестокий и страшный мультик
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32k
ACU900 10 минут назад
"Сюжеты были основаны на реальных событиях" или другими словами инструкции по ТБ были написаны кровью...
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220
Terhor 16 минут назад
Чем больше человек, не соблюдающих ТБ, тем меньше человек, не соблюдающих ТБ
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31k
Игорь 24 минуты назад
О! Зато - последний в маске, умер не от Ковида, это важно!
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4k
Олег Данилов Полчаса назад
Про кондейщиков звездешь
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9k
Shtoppi 50 минут назад
<<Основано на реальных событиях?>>
------------
Надо думать что да. В вопросах соблюдения правил ТБ все инструкции пишут явно не на пустом месте.
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8k
goshan_hmc 51 минуту назад
Немецкий вариант:
Ссылка youtu.be
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71k
Доктор Джонс 56 минут назад
Нужно было озвучку добавить из шоу Бенни Хилла...
Ссылка www.youtube.com
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