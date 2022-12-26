К чему может привести несоблюдение правил техники безопасности

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Очень доходчивый китайский видеоролик о пользе соблюдения техники безопасности. Наглядней не бывает.
Китайское обучающее видео по технике безопасности. Основано на реальных событиях?
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Надо думать что да. В вопросах соблюдения правил ТБ все инструкции пишут явно не на пустом месте.