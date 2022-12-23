Бабушка, лось и медведь: любопытные кадры, снятые в лесу фотоловушкой

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Сотрудники «Заповедного Подлеморья» опубликовали в сети интересные кадры, снятые летом фотоловушкой. По тропе возле дерева прошли не только обитатели леса, но и… бабушка.
Поваленное дерево приглянулось сразу нескольким животным. Около дерева прошли: косуля, лосиха с потомством, волк, бабушка и медведь.
Животных привлекли солонцы, а бабушка, похоже, искала грибы.
Животных привлекли солонцы, а бабушка, похоже, искала грибы.
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