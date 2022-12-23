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Бабушка, лось и медведь: любопытные кадры, снятые в лесу фотоловушкой

Бабушка, лось и медведь: любопытные кадры, снятые в лесу фотоловушкой

Автор:
23 декабря 2022 10:46
Сообщество : Животные
Метки: Заповедное Подлеморье   Подлеморье   бабушка   видео   волк   животные   интересно   лось   медведь   
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Сотрудники «Заповедного Подлеморья» опубликовали в сети интересные кадры, снятые летом фотоловушкой. По тропе возле дерева прошли не только обитатели леса, но и… бабушка.
Поваленное дерево приглянулось сразу нескольким животным. Около дерева прошли: косуля, лосиха с потомством, волк, бабушка и медведь.

Животных привлекли солонцы, а бабушка, похоже, искала грибы.

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Метки: Заповедное Подлеморье   Подлеморье   бабушка   видео   волк   животные   интересно   лось   медведь   
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2  комментария
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100
ruslan d 43 минуты назад
Забавно )))
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12k
Karelian 40 минут назад
- Бабушка, вы с чем в лес за грибами ходите?
- Как с чем? Как все нормальные грибники, с тазиком!
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