Высокие отношения: женщина нашла способ загнать змею в "домик"

Похоже, что некоторые змеи понимают человеческий язык жестов. Сотрудница серпентария решила поместить змею в стеклянный бокс, но та оказалась против. Животное попыталось вылезти из "домика", однако женщина не растерялась и загнала его обратно.

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Когда у тебя есть опыт общения со змеями.