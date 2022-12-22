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Высокие отношения: женщина нашла способ загнать змею в "домик"

Высокие отношения: женщина нашла способ загнать змею в "домик"

Автор:
22 декабря 2022 09:08
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   змеи   змея   питомник   срепентарий   
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Похоже, что некоторые змеи понимают человеческий язык жестов. Сотрудница серпентария решила поместить змею в стеклянный бокс, но та оказалась против. Животное попыталось вылезти из "домика", однако женщина не растерялась и загнала его обратно.
Когда у тебя есть опыт общения со змеями.

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Метки: видео   животные   змеи   змея   питомник   срепентарий   
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2  комментария
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15k
Совранский 2 часа назад
Видео не смотрел, НО любая женщина знает (и не один) способ - как загнать змею в "домик"
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1k
kirill15 9 минут назад
Вот что фак животворящий делает! )))
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