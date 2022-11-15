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Свиноносая змея - актриса, у которой еще нет "Оскара"

Свиноносая змея - актриса, у которой еще нет "Оскара"

Автор:
15 ноября 2022 08:49
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   видео   животные   змея   оскар   свиноносая змея   
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Если бы существовала премия "Оскар" среди змей, то эта хищница точно забрала бы статуэтку. В случае опасности свиноносая змея театрально прикидывается мертвой.
Свиноносая змея притворяется мертвой.

Источник:

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Метки: Прикол   видео   животные   змея   оскар   свиноносая змея   
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2  комментария
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Alex Полчаса назад
Просто она в прошлой жизни футболистом была
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Элек Мек 47 минут назад
Может у неё тонкое душевное устройства и она теряет сознание)))
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Себастьян Перейра

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