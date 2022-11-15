Свиноносая змея - актриса, у которой еще нет "Оскара"

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Если бы существовала премия "Оскар" среди змей, то эта хищница точно забрала бы статуэтку. В случае опасности свиноносая змея театрально прикидывается мертвой.
Свиноносая змея притворяется мертвой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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