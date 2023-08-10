В Беларуси на заводе рабочего завалило алюминиевыми профилями: его коллеги от страха просто разбежались

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Мужчина оказался придавлен, а другие рабочие в шоке убежали, даже не попытавшись помочь бедолаге. Однако пострадавший чудом выжил и сам выбрался.
У него лишь незначительные травмы - перелом ноги и рассечение головы.
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