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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 549 постов • 34 подписчика подписаться
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В Беларуси на заводе рабочего завалило алюминиевыми профилями: его коллеги от страха просто разбежались

В Беларуси на заводе рабочего завалило алюминиевыми профилями: его коллеги от страха просто разбежались

Автор:
10 августа 2023 09:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   беларусь   завалило алюминиевыми профилями   завод   коллеги   помощь   трусы   
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Мужчина оказался придавлен, а другие рабочие в шоке убежали, даже не попытавшись помочь бедолаге. Однако пострадавший чудом выжил и сам выбрался.

У него лишь незначительные травмы - перелом ноги и рассечение головы.

Источник:

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Метки: Видео   беларусь   завалило алюминиевыми профилями   завод   коллеги   помощь   трусы   
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3  комментария
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11k
Летучий Мыш 2 часа назад
Это что такое было? Они не разбежались, а повернулись и ушли
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1k
Вир Норин Час назад
Его коллеги из инстинкта самосохранения покинули опасную зону. Что за совковая манера клеймить людей? Обычно такие "спасатели-активисты" наносят больший вред пострадавшим, выдёргивая их из под завала.
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390
Кузнецов Алексей Час назад
Да не бежали они а пошли , и довольно вальяжно , похоже это был их начальник
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Deiz

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