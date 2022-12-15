Столичные коммунальщики избили водителя «Мерседеса»

Зря владелец иномарки решил поучить жизни и вождению суровых газовщиков.
В столице на улице Москворечье произошёл нетипичный дорожный конфликт между сотрудниками газовой службы и водителем Mercedes-Benz. Последний явно не ожидал, что коммунальщики способны настучать по голове за хамское поведение.
Судя по видео, водители не поделили дорогу и возник конфликт, чтобы разрешить который участники остановились на обочине и вышли из автомобилей поговорить. Однако разговор не задался, буквально через несколько секунд после, очевидно, оскорбительной фразы водитель "Мерседеса" получил несколько раз по голове. И хорошо, что не газовым ключом.
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Сообщается, что владелец иномарки получил лёгкие телесные повреждения и вызвал полицию. Спешившие на вызов газовщики оставаться на месте разборки не стали и уехали по делам. Очевидно, суровому газовщику вскоре придётся сменить сферу деятельности и устраиваться, например, вышибалой в какое-нибудь злачное заведение.
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P.S. Почему на мерседесе то? Может бентли был? Или мазда....
В общем, в этой истории ничего не понятно.
Раньше так и было. Не понты решали и гейские бородки, а твои личные качества. Сейчас молокососы думают, раз у меня Мерседес с авторазбора или папка на подсосе в министерстве, то я хозяин жизни.
Я б вообще таким мужикам выдавал лицензию на опи#дюливание. Как же стало бы хорошо жить в наших городах и селах, если бы такие дядьки передавали опыт поколений с помощью кулаков и крепких выражений.