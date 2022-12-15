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Столичные коммунальщики избили водителя «Мерседеса»

Столичные коммунальщики избили водителя «Мерседеса»

Автор:
15 декабря 2022 12:52
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   дорога   драка   коммунальщики   конфликт   полиция   
2059
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Зря владелец иномарки решил поучить жизни и вождению суровых газовщиков.

В столице на улице Москворечье произошёл нетипичный дорожный конфликт между сотрудниками газовой службы и водителем Mercedes-Benz. Последний явно не ожидал, что коммунальщики способны настучать по голове за хамское поведение.

Судя по видео, водители не поделили дорогу и возник конфликт, чтобы разрешить который участники остановились на обочине и вышли из автомобилей поговорить. Однако разговор не задался, буквально через несколько секунд после, очевидно, оскорбительной фразы водитель "Мерседеса" получил несколько раз по голове. И хорошо, что не газовым ключом.

Сообщается, что владелец иномарки получил лёгкие телесные повреждения и вызвал полицию. Спешившие на вызов газовщики оставаться на месте разборки не стали и уехали по делам. Очевидно, суровому газовщику вскоре придётся сменить сферу деятельности и устраиваться, например, вышибалой в какое-нибудь злачное заведение.

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Метки: Москва   дорога   драка   коммунальщики   конфликт   полиция   
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30  комментариев
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50k
dima423 58 минут назад
ну и че? сам подъехал, навыепывался, и заслуженно опи*дюлился... а навигатор его предупреждал что найден более быстрый маршрут)
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2k
Яков 2 минуты назад
Я бы это и телесными повреждениями не назвал. Или там за кадром продолжение было?
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564
ta3uk_yma 2 минуты назад
Он просто забыл, что не в интернете)
P.S. Почему на мерседесе то? Может бентли был? Или мазда....
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21k
BiZ 6 минут назад
баба дело говорит
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68
ruslan d 7 минут назад
хорошо не ключом
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27
Николай Пауков 7 минут назад
Из моего довольно богатого водительского опыта могу сказать следующее: чем дороже и понтовее тачка, тем я более культурно езжу. Еще из опыта: я как то ездил на папином дачном рено логан с багажником на крыше. Мне вышел предьявлять водила газели с гаечным ключём какую то ахинею и вообще. Получил с ноги в грудак. Я даже не понял за что он мне предьявить хотел. Постоянное Невероятное неуважение среди водителей всяких кредитных тошнотов. Но хуже было когда я ездил на престарелом Минике девушки. Это какой то блин вообще ад был 4 дня. Меня пытались чмырить на дороге все кому не лень.
В общем, в этой истории ничего не понятно.
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38
Jurij 11 минут назад
Сам наехал, сам получил, сам вызвал ментов...прям мужик.
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10k
booz223 11 минут назад
Судя по стеклу мерседеса чувак любит смотреть на всех с высоты своих гор слишком часто и не всегда успешно
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2k
Vovan Petroff 12 минут назад
А с такой лобовухой техосмотр можно пройти? Ну а "ночной дозор" молодцы. Дядя молодость вспомнил. Опыт виден.
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26k
Лис 14 минут назад
Браво!
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12k
harlamov 14 минут назад
Старая школа.
Раньше так и было. Не понты решали и гейские бородки, а твои личные качества. Сейчас молокососы думают, раз у меня Мерседес с авторазбора или папка на подсосе в министерстве, то я хозяин жизни.
Я б вообще таким мужикам выдавал лицензию на опи#дюливание. Как же стало бы хорошо жить в наших городах и селах, если бы такие дядьки передавали опыт поколений с помощью кулаков и крепких выражений.
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1k
Довер Иванович 16 минут назад
Быстро и доходчиво
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3k
pinbalist 17 минут назад
А как петушилась-то поначалу, обезьяна глупая :)
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13k
Социум 17 минут назад
Обладание Мерседесом не увеличивает умение драться, а увеличивает лишь наглость владельца.
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3k
Трям 22 минуты назад
Очередной косоглазый доставщик с какого-нить озона.
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4k
alex 22 минуты назад
питарас на мерсе спецом под рег встал. отепать с шарами и выкинуть на помойку
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3k
ProstoBoBka Полчаса назад
Очередной [мат] на мерсе, который думает "если у него мерс едет как хочет", но в данном видео водилу мерса опустили и он сразу побежал в полицию...
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702
Почтальон Стечкин Полчаса назад
"Эх! Надо было с ноги у..бать!" (старый анекдот)
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Водитель мерседеса, после ударов в "щи", неажиданно для всех, сам стал пускать газы иного происхождения.
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154
Голован Щекн Полчаса назад
"спустились с гор и сразу хотят с ишаков на мерседесы пересесть, спидоносцы" Антибиотик(С) Он вообще сам первый стал прижиматься и давить на мужика, в общем то постарше его, за что заслуженно и огреб. Да и после того как ты сам вышел на разборку и получилось так что отхватил люлей, стучать за это в полицию вообще то западло даже у подростков.
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388k
Алексей Полчаса назад
конечно,а как же иначе.получил зды и сразу (в кусты) полицию вызывать
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