Столичные коммунальщики избили водителя «Мерседеса»

В столице на улице Москворечье произошёл нетипичный дорожный конфликт между сотрудниками газовой службы и водителем Mercedes-Benz. Последний явно не ожидал, что коммунальщики способны настучать по голове за хамское поведение.



Судя по видео, водители не поделили дорогу и возник конфликт, чтобы разрешить который участники остановились на обочине и вышли из автомобилей поговорить. Однако разговор не задался, буквально через несколько секунд после, очевидно, оскорбительной фразы водитель "Мерседеса" получил несколько раз по голове. И хорошо, что не газовым ключом.