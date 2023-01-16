В Нижнем Новгороде работница пункта выдачи Ozon устроила истерику, подралась с посетительницей и ударила её ребёнка

Произошла техническая ошибка с заказом и девушка накинулась на людей.
Наверное, такого «сервиса» вы ещё не видели. Сотрудница пункта выдачи Ozon не смогла отдать оплаченный заказ - в системе случился сбой и товар не значился в базе. Хотя был оплачен и клиенту пришло уведомление, что его можно забирать.
Естественно, женщина стала задавать вопросы сотруднице, а та в ответ стала её оскорблять. Потом схватила телефон и, по всей видимости, позвонила руководству. Общалась с ним примерно в таком же стиле, как и с клиентом, и требовала, чтобы недовольные посетители прекратили снимать её на камеру.
После этого и начался самый смак. Клиентке даже пришлось оперативно вызывать мужа и полицию. К сожалению, на этом съёмка прервалась.
Осторожно, в ролике матюки:
Источник:
Дальнейшая карьера этой сотрудницы в Ozon пока неизвестна.
Источник:
- В Санкт-Петербурге мигранты толпой избили курьера Ozon
- В Питере неадекват напал на девушку и был избит проезжающим водителем
- Драка с неожиданным финалом
- Мужик в одиночку раскидал шайку грабителей, которые хотели «обнести» его дом
- Качкам не хватило места разойтись в тренажёрном зале
А тётки тоже странные. Видят, что сотрудник озона не в себе, от слова совсем. Ну нафига дальше то её заводить? Какой товар, если сбой в базе? Какие деньги в пункте выдачи??? Да ещё одна из них с ребёнком... "Звони папе" блин! Дура тупая! Чтобы пришёл папа, дал по морде этой истеричке и сел в тюрягу? Я иногда поражаюсь, сколько же тупых людей! Откровенно тупых, железобетоных, непрошибаемых, нудных или наоборот - буйных!
Поставил бы ещё 100 плюсов!
Значит реально психически больная.
- Какие ЭТИ?
- Ну... Критические...
- }{УИЧЕСКИЕ!!!
- Понял! Когда заканчиваются?
Кстати, данный экземпляр поколения смузи с таким то психотипом совершенно случайно избежал (не факт) секты овального и (факт, жива) синего кита. Так что лаки на уровне минимум 7 из 10 и кроме увольнения из данной ситуации для себя ничего не вынесет.
з.ы. Бедный тот парнишка, что купится на эти пустые глазки.
Таблеточки надо попить, а лучше дома посидеть, пока не пройдет.
Обидно, когда люди упорно и настойчиво делают себе плохо. Очень хочется видеть вокруг себя умных людей.
ЗЫ. Можно минусовать.