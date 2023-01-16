FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6827 постов • 987 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
В Нижнем Новгороде работница пункта выдачи Ozon устроила истерику, подралась с посетительницей и ударила её ребёнка

В Нижнем Новгороде работница пункта выдачи Ozon устроила истерику, подралась с посетительницей и ударила её ребёнка

Автор:
16 января 2023 20:54
Сообщество : Жить в России
Метки: OZON   драка   заказ   истерика   клиент   ошибка   пункт выдачи   сотрудница   товар   
3243
1
1

Произошла техническая ошибка с заказом и девушка накинулась на людей.

Наверное, такого «сервиса» вы ещё не видели. Сотрудница пункта выдачи Ozon не смогла отдать оплаченный заказ - в системе случился сбой и товар не значился в базе. Хотя был оплачен и клиенту пришло уведомление, что его можно забирать.

Естественно, женщина стала задавать вопросы сотруднице, а та в ответ стала её оскорблять. Потом схватила телефон и, по всей видимости, позвонила руководству. Общалась с ним примерно в таком же стиле, как и с клиентом, и требовала, чтобы недовольные посетители прекратили снимать её на камеру.

После этого и начался самый смак. Клиентке даже пришлось оперативно вызывать мужа и полицию. К сожалению, на этом съёмка прервалась.

Осторожно, в ролике матюки:

Дальнейшая карьера этой сотрудницы в Ozon пока неизвестна.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: OZON   драка   заказ   истерика   клиент   ошибка   пункт выдачи   сотрудница   товар   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
69  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Опаньки 7 часов назад
представляете, а ведь кто-то на ней женится когда-нибудь. Помянем этого человека ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
19
Эрик Картман 2 часа назад
Напористая, на повышение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Юрьевич 3 часа назад
Ну с такими бровями это нормально.


А тётки тоже странные. Видят, что сотрудник озона не в себе, от слова совсем. Ну нафига дальше то её заводить? Какой товар, если сбой в базе? Какие деньги в пункте выдачи??? Да ещё одна из них с ребёнком... "Звони папе" блин! Дура тупая! Чтобы пришёл папа, дал по морде этой истеричке и сел в тюрягу? Я иногда поражаюсь, сколько же тупых людей! Откровенно тупых, железобетоных, непрошибаемых, нудных или наоборот - буйных!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Die Safari 3 часа назад
Товар она не может выдать - нет в базе, денег она вернуть не может - у нее задача только выдавать товар - вот бедняжка и вышла из себя. Работать с людьми не каждому дано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
soar 3 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
dima423 3 часа назад
ну если ты епанутая, психованная, неуравновешенная тварь, то накуя ж ты пошла работать с людьми, шкуры ты ссаная?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
576
Кондратий Собакин 4 часа назад
"Стервис" однако!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Rado 4 часа назад
Голос поставленный. Кричит часто.
Значит реально психически больная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Николай Пауков 4 часа назад
Охренеть.... На отходняках и явно не от пиваса...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Павел 4 часа назад
Так чем всё закончилось то????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
253
sergizs 4 часа назад
Мимоходом заказал веСЧь на Озоне заплатил и стал ждать так они сделали накрутку в ДВА раза ,да + ждать пришлось долго ,Хотя писали товар в Москве .Теперь прохожу Мимо этого бренда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский 4 часа назад
В суд на неё подать и пусть мокрощелка посидит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87k
Феофан 5 часов назад
- Дорогая, когда у тебя начинаются эти дни?
- Какие ЭТИ?
- Ну... Критические...
- }{УИЧЕСКИЕ!!!
- Понял! Когда заканчиваются?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
_delphin_ 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Жан Батист Эмануэль Зорг 5 часов назад
Типичный домашний ребенок. Жила без папы, с вечно блуждающей во тьме мамой. В школу ходила эпизодически. Через сезон и каждый раз в новую. На фоне гормональных пубертатных всплесков потолстела, затем с трудом похудела. Вечно преследуемое в школах детьми, озлобленное, совершенно неуверенное в себе существо. Сборник неврозов и психозов, достойный глав врача псих диспансера. Познав эффект контрнаступления, использует этот патерн при каждом удобном случае, а каждый стрессовый - как раз удобный, поскольку других хоть раз сработавших стратегий она не познала. Естественно девственница в свои почти 20ть. Естественно, она имеет крайне чувствительную и хитрую жопу, поскольку это её основной орган, с одной стороны имеющий сенсорную связь с неприятностями, с другой стороны выступающий как не правильно настроенный миноискатель на приключения. Вся эта тонкая гормонально-женская машинерия перестаёт хоть как то работать, как только начинаются первые признаки паники. А вот паника наступает, если сегодняшний день хоть как то отличен от вчерашнего (выпадая из цикла рабочий/выходной), что собственно мы и наблюдаем на видео.
Кстати, данный экземпляр поколения смузи с таким то психотипом совершенно случайно избежал (не факт) секты овального и (факт, жива) синего кита. Так что лаки на уровне минимум 7 из 10 и кроме увольнения из данной ситуации для себя ничего не вынесет.
з.ы. Бедный тот парнишка, что купится на эти пустые глазки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
alertol 5 часов назад
Просто тётя КМС по ПМС
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
hpgjzsorqzo4 5 часов назад
Грубый век грубые нравы, романтизьму нет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Денис Ануфриев 6 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Toxictofa 6 часов назад
Походу ПМС в жесткой форме.
Таблеточки надо попить, а лучше дома посидеть, пока не пройдет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Gamletof 6 часов назад
Да она сама ребенок, как такого можно поставить на выдачу, походу озон зп адекватную вообще не платит, если такие сотрудники у них.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ashabad 6 часов назад
Жалко её. Дурочка, портит себе репутацию и жизнь.
Обидно, когда люди упорно и настойчиво делают себе плохо. Очень хочется видеть вокруг себя умных людей.
ЗЫ. Можно минусовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 36 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

193374



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В России арестовали имущество известного блогера за распространение фейков об армии. Общая сумма - 153 миллиона рублей
В России арестовали имущество известного блогера за распространение фейков об армии....
«Ты позволяешь себе оскорблять нас»: российский тренер грамотно и на пальцах «разнёс» заявление украинского боксёра Александра Усика, который «обложил» всех россиян
«Ты позволяешь себе оскорблять нас»: российский тренер грамотно и на пальцах «разнёс»...
Набирающие популярность в сообществах
Почему невозможен Карибский кризис 2.0
Почему невозможен Карибский кризис 2.0
Гуара
Гуара
Запуск термоядерного реактора отложили на 8 лет
Запуск термоядерного реактора отложили на 8 лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный подкат

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#СССР#позитив#автомобили#Приколы#автомир#кино#в мире#шоу бизнес
#Юмор#интересно#забавно#интересное#дтп#США#аварии#познавательно#Мемы#улыбнуло
#история#факты#люди#картинки#животные#Фотографии#дети#Россия#соцсети#авто аварии
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще В Санкт-Петербурге мигранты толпой избили курьера Ozon В Санкт-Петербурге мигранты толпой избили курьера Ozon Драка с неожиданным финалом Драка с неожиданным финалом Мужик в одиночку раскидал шайку грабителей, которые хотели «обнести» его дом Мужик в одиночку раскидал шайку грабителей, которые хотели «обнести» его дом «Нельзя сотворить мир»: похождения неадекватного философа в Крымске «Нельзя сотворить мир»: похождения неадекватного философа в Крымске Качкам не хватило места разойтись в тренажёрном зале Качкам не хватило места разойтись в тренажёрном зале

На что жалуетесь?

Вернуться