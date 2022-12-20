Ой, показалось! Послушайте, как любопытно звучит голландский язык

Дуэт «Николь и Хьюго» начал свой творческий путь в Бельгии. Они чуть было не выиграли с песней «Доброе утро, утро!» Евровидение 1971 года, но перед поездкой Николь заболела, и выступление пришлось отменить. Но коллектив всё-таки добился первого места на престижном конкурсе, правда с другой песней, и через два года.

А теперь, послушайте, этот жизнеутверждающий хит!