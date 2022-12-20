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Ой, показалось! Послушайте, как любопытно звучит голландский язык

Ой, показалось! Послушайте, как любопытно звучит голландский язык

Автор:
20 декабря 2022 18:20
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: голландский   доброе   любопытно   необычно   песня   показалось   утро   
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Часто бывает, что иностранные слова звучат для наших ушей слегка необычно. Вот и песня бельгийского дуэта «Nicole and Hugo» 1971 года очередное тому доказательство. Название этого шедевра вполне безобидное «Доброе утро, утро!», но при прослушивании, что только не покажется!

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Метки: голландский   доброе   любопытно   необычно   песня   показалось   утро   
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12  комментариев
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930
Шурман Полчаса назад
Красивая песня , позитивная , если бы я каждый день не разговаривал на этом языке я бы рассмеялся :)
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5k
Ал Ри 6 минут назад
У них всё хорошее начинается на "ху"

Поют про доброе утро, добрый день...и, в Бельгии говорят на фламандском (Flemish), а не на нидерландском (Dutch).
И Николь покинула наш мир полтора месяца назад.
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930
Шурман 23 минуты назад
Самое прикольно что с 71 года ни хрена не поменялось , Остенде порт такой же , станция такая же . Я там часто рыбачу , даже похоже доски на пирсе те же :)
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19k
Corvus Corax Полчаса назад
Было ж не так давно...
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4k
Горожанин Полчаса назад
Это шедеврально!
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10k
MakDag 40 минут назад
Это наверное доброе утро понедельника.
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21k
homerchik 44 минуты назад
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6k
Алексей 47 минут назад
Автор, а ещё есть слова "Застрах.уй" и "Ослабл.ять"! Про них тоже пост будем делать?
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319
Krot 50 минут назад
А ещё у меня есть знакомый Job de Goede, имя которого лучше не произносить перед русскоязычными. А мне его надо было знакомить с группой из России. Вот где было: Ребята, только не смейтесь, его действительно так зовут.
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