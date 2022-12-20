Ой, показалось! Послушайте, как любопытно звучит голландский язык

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Часто бывает, что иностранные слова звучат для наших ушей слегка необычно. Вот и песня бельгийского дуэта «Nicole and Hugo» 1971 года очередное тому доказательство. Название этого шедевра вполне безобидное «Доброе утро, утро!», но при прослушивании, что только не покажется!
Дуэт «Николь и Хьюго» начал свой творческий путь в Бельгии. Они чуть было не выиграли с песней «Доброе утро, утро!» Евровидение 1971 года, но перед поездкой Николь заболела, и выступление пришлось отменить. Но коллектив всё-таки добился первого места на престижном конкурсе, правда с другой песней, и через два года.
А теперь, послушайте, этот жизнеутверждающий хит!
А теперь, послушайте, этот жизнеутверждающий хит!
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Поют про доброе утро, добрый день...и, в Бельгии говорят на фламандском (Flemish), а не на нидерландском (Dutch).
И Николь покинула наш мир полтора месяца назад.