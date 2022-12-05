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Волшебная кнопка на шее певицы

Волшебная кнопка на шее певицы

Автор:
05 декабря 2022 08:26
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Мария Зайцева   Музыка   Стас Ярушин   видео   песня   шер   
393
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Российская певица Мария Зайцева и её отличное владение голосом. Настоящий талант!

Хороший голос и песенка приятная

В видео звучит песня "Strong Enough" певицы Cher.

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Метки: Мария Зайцева   Музыка   Стас Ярушин   видео   песня   шер   
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3  комментария
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14k
Majul Полчаса назад
Отлично поет. И брать так низко тоже не каждый, наверное сможет.
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Sapsan 13 минут назад
Вроде Ярушину делали операцию по увеличению рта, что то не заметно )
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Себастьян Перейра

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