Волшебная кнопка на шее певицы

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Российская певица Мария Зайцева и её отличное владение голосом. Настоящий талант!
Хороший голос и песенка приятная
В видео звучит песня "Strong Enough" певицы Cher.
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Метки: Мария Зайцева Музыка Стас Ярушин видео песня шер
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