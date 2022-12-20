Кот пытается избавиться от приставучего шарика

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Мужчина решил подшутить над своим котом и потёр о него воздушный шарик. Шалость удалась, однако хорошо смеётся тот, кто смеётся последний.
Кот ещё отомстит! Тапки хозяина не высохнут даже в пустыне.
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