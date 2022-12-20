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Сообщество Без кота и жизнь не та 1480 постов • 454 подписчика подписаться
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Кот пытается избавиться от приставучего шарика

Кот пытается избавиться от приставучего шарика

Автор:
20 декабря 2022 09:23
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   воздушные шарики   животные   кот   
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Мужчина решил подшутить над своим котом и потёр о него воздушный шарик. Шалость удалась, однако хорошо смеётся тот, кто смеётся последний.
Кот ещё отомстит! Тапки хозяина не высохнут даже в пустыне.

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Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   воздушные шарики   животные   кот   
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2  комментария
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15k
Голос Вселенной 10 минут назад
LOL...
А еще прикольно, если кусок монтажной ленты приклеить на бок коту...
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6k
ValdemarNaftulievich 19 минут назад
Фля...издиваитесь над котом
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