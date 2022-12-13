Будь мужиком, смени ПОЛы! Бдительная россиянка призвала убрать рекламу строймаркета

И вот опять. На федеральной трассе, проходящей через посёлок Ахтырский Красноярского края, да ещё рядом со школой, да ещё, по совпадению, в День Конституции, было обнаружено очередное безобразие.

В 2019 году экспертный совет УФАС рассмотрел жалобу и пришел к выводу, что признаков ненадлежащей рекламы нет. Хотя двое из 11 экспертов были обратного мнения.

А вот в другом рекламном слогане этой же компании: "Стелюсь под ваши ноги…доступно…линолеум" уже шестеро экспертов посчитали, что реклама создает непристойный образ и соответственно имеют место признаки нарушения закона о рекламе.

Интересно, а сейчас чем эта история закончится?