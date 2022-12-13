Будь мужиком, смени ПОЛы! Бдительная россиянка призвала убрать рекламу строймаркета

В Краснодарском крае бдительная женщина заметила рекламный баннер про замену пола и отреагировала мгновенно и жестко, решив придать маркетинговый креатив всеобщему позору и публичному порицанию, но есть один нюанс… это реклама смены полов в квартире.
Справедливости ради надо сказать, что жалобы на рекламный слоган, призывающий сменить пол, в Управление Федеральной антимонопольной службы поступали не один раз.
Еще в 2019 году жители Нижегородской области строчили обращения в ФАС на рекламные слоганы, которые им показались оскорбительным и нарушающим закон о рекламе.
И вот опять. На федеральной трассе, проходящей через посёлок Ахтырский Красноярского края, да ещё рядом со школой, да ещё, по совпадению, в День Конституции, было обнаружено очередное безобразие.
В 2019 году экспертный совет УФАС рассмотрел жалобу и пришел к выводу, что признаков ненадлежащей рекламы нет. Хотя двое из 11 экспертов были обратного мнения.
А вот в другом рекламном слогане этой же компании: "Стелюсь под ваши ноги…доступно…линолеум" уже шестеро экспертов посчитали, что реклама создает непристойный образ и соответственно имеют место признаки нарушения закона о рекламе.
Интересно, а сейчас чем эта история закончится?
Источник:
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- Маркетологи от Бога, которые стали финалистами народной премии "Вывеска года"
слово - ГОЛУБОЙ , под полузапретом ( на несчастный советский мультик "голубой щенок" написано 500 доносов активных граждан)
теперь слово ПОЛ .
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По моему , всех кому видится всякая фигня в простых словах - надо в в специальный список. У них явно не здоровая психика.
И это уже не анекдот (((
Приходит пациент к психиатру:
Доктор, все говорят, что я сексуальный маньяк.
Доктор: Любопытно, сейчас проверим.
Достает листок, на котором нарисован квадрат. Что здесь нарисовано?
Пациент: Это просто. Это кровать. На ней сексом занимаются!
Доктор достает следующий листок, с треугольником: Ну а тут что нарисовано?
Пациент (хихикая): Ну, доктор, тут же это… Мне даже говорить неудобно.
Доктор показывает листок с кругом: А это что?
Пациент: Ну это же вообще… Я стесняюсь произнести это вслух!
Доктор: Что ж, все понятно. Вы действительно маньяк.
Пациент: Но вы, доктор, тоже ведь сексуальный маньяк? Признайтесь?
Доктор: С чего вы взяли?
Пациент: А откуда у вас такие картинки?