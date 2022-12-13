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Будь мужиком, смени ПОЛы! Бдительная россиянка призвала убрать рекламу строймаркета

Будь мужиком, смени ПОЛы! Бдительная россиянка призвала убрать рекламу строймаркета

Автор:
13 декабря 2022 23:13
Сообщество : Жить в России
Метки: gender   баннер   маркетинг   пол   реклама   строительный магазин   
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В Краснодарском крае бдительная женщина заметила рекламный баннер про замену пола и отреагировала мгновенно и жестко, решив придать маркетинговый креатив всеобщему позору и публичному порицанию, но есть один нюанс… это реклама смены полов в квартире.

Справедливости ради надо сказать, что жалобы на рекламный слоган, призывающий сменить пол, в Управление Федеральной антимонопольной службы поступали не один раз.

Еще в 2019 году жители Нижегородской области строчили обращения в ФАС на рекламные слоганы, которые им показались оскорбительным и нарушающим закон о рекламе.

И вот опять. На федеральной трассе, проходящей через посёлок Ахтырский Красноярского края, да ещё рядом со школой, да ещё, по совпадению, в День Конституции, было обнаружено очередное безобразие.

В 2019 году экспертный совет УФАС рассмотрел жалобу и пришел к выводу, что признаков ненадлежащей рекламы нет. Хотя двое из 11 экспертов были обратного мнения.

А вот в другом рекламном слогане этой же компании: "Стелюсь под ваши ноги…доступно…линолеум" уже шестеро экспертов посчитали, что реклама создает непристойный образ и соответственно имеют место признаки нарушения закона о рекламе.

Интересно, а сейчас чем эта история закончится?

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Метки: gender   баннер   маркетинг   пол   реклама   строительный магазин   
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10  комментариев
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
Помнится в начале 2000-х была реклама пылесосов со слоганом - «Сосу за копейки». Здаётся мне, что у этой бдительной гражданки инфаркт бы случился от такой рекламы.
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15k
kotovski 2 минуты назад
не бдительная, а бЗдительная...
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3k
SR Полчаса назад
Народ сходит с ума. Хотя, это - не народ, это - население.
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61k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
рекламщики часто берега путают просто нечем привлечь больше . только тупизной и низкопробным юмором как камедиклаб вот еще пример "супер" рекламы из Еката . за эту рекламу УФАС застройщика вые.бла

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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
Слово - РАДУГА уже под полузапретом
слово - ГОЛУБОЙ , под полузапретом ( на несчастный советский мультик "голубой щенок" написано 500 доносов активных граждан)
теперь слово ПОЛ .
.
По моему , всех кому видится всякая фигня в простых словах - надо в в специальный список. У них явно не здоровая психика.
И это уже не анекдот (((
Приходит пациент к психиатру:
Доктор, все говорят, что я сексуальный маньяк.
Доктор: Любопытно, сейчас проверим.
Достает листок, на котором нарисован квадрат. Что здесь нарисовано?
Пациент: Это просто. Это кровать. На ней сексом занимаются!
Доктор достает следующий листок, с треугольником: Ну а тут что нарисовано?
Пациент (хихикая): Ну, доктор, тут же это… Мне даже говорить неудобно.
Доктор показывает листок с кругом: А это что?
Пациент: Ну это же вообще… Я стесняюсь произнести это вслух!
Доктор: Что ж, все понятно. Вы действительно маньяк.
Пациент: Но вы, доктор, тоже ведь сексуальный маньяк? Признайтесь?
Доктор: С чего вы взяли?
Пациент: А откуда у вас такие картинки?
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43
ruslan d 2 часа назад
Ну теперь за любую шутку на эту тему понесется ))) ... Думается просто хотели хайпануть )
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13k
gavrosh 2 часа назад
По её мнению это обращение к женскому полу? Типа стань мужиком! Или к мужикам: "не ссы, стань бабой!"

Ссылка youtu.be
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122k
БрОдЯгА 2 часа назад
О доме надо думать а не об извращениях.
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