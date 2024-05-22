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Бюджетный домашний аттракцион

Бюджетный домашний аттракцион

Автор:
22 мая 2024 07:20
Метки: Видео   аттракцион   дети   дочь   мама   развлечения   
1255
1
1

Мама устроила девочке виртуальную поездку на американских горках. Женщина посадила дочку на стул, включила видеоролик и стала "маневрировать" согласно маршруту.

Дёшево и сердито. Море впечатлений не выходя из дома!

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Метки: Видео   аттракцион   дети   дочь   мама   развлечения   
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6k
Дмитрий 41 минуту назад
Мама просто гений!
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1
Александр Зонов Полчаса назад
Класс!!!
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3974 поста (3971 в горячем)

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