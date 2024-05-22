Бюджетный домашний аттракцион

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Мама устроила девочке виртуальную поездку на американских горках. Женщина посадила дочку на стул, включила видеоролик и стала "маневрировать" согласно маршруту.
Дёшево и сердито. Море впечатлений не выходя из дома!
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Метки: Видео аттракцион дети дочь мама развлечения
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