Бюджетный домашний аттракцион

Представлена "неубиваемая" USB-флэшка объёмом 8 КБ (3 фото)

В Лондоне у аттракциона с двумя пассажирами оборвался страховочный кабель

Посетители сломавшегося аттракциона в США несколько часов висели вниз головой, пока их не...

В Ставрополе шесть человек застряли на 35-метровой высоте аттракциона "Властелин небес"

Посетители аттракциона в Канаде 30 минут висели вниз головой

Аттракцион в парке развлечений пришлось закрыть после того, как гость заметил жуткую трещину