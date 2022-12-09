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Рукастый отец построил сыну макет авианосца на радиоуправлении

Рукастый отец построил сыну макет авианосца на радиоуправлении

Автор:
09 декабря 2022 12:38
Метки: Китай   авианосец   видео   интересно   макет   модель   
1369
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1
Житель Китая с прямыми руками построил своему сыну движущийся макет авианосца. Всеми самолётами и вертолетами так же можно управлять.
Размеры и проработка деталей впечатляют.

Источник:

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Метки: Китай   авианосец   видео   интересно   макет   модель   
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8  комментариев
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16k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Если каждый китайский отец по такому летающему авианосцу построит,не то что Тайвань присоединят , но и США!
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17k
Топпер Харли 13 минут назад
Наверное это еще и мангал)
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24k
Михаил Сметанкин 19 минут назад
Стреляющий огнем огромный авианосец для маленького ребенка... Что может пойти не так?
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9k
Иван Васильевич Час назад
Чтобы такое построить недостаточно быть рукастым! Нужна инженерная подготовка и технические знания в массе сфер. Сколько времени и денег это стоило, отдельный вопрос.

Мужик, конечно, молодец! И сыну отличный стимул развиваться, благо в современном Китае инженер уважаемая профессия!
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8k
au3 2 часа назад
А поднять все это еще и в воздух?
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