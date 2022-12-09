Рукастый отец построил сыну макет авианосца на радиоуправлении

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Житель Китая с прямыми руками построил своему сыну движущийся макет авианосца. Всеми самолётами и вертолетами так же можно управлять.
Размеры и проработка деталей впечатляют.
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Мужик, конечно, молодец! И сыну отличный стимул развиваться, благо в современном Китае инженер уважаемая профессия!