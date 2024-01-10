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Как устроен кубрик на атомном авианосце

Как устроен кубрик на атомном авианосце

Автор:
10 января 2024 09:42
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   авианосец   интересно   кубрик   на атомном авианосце   познавательно   
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Почти каждый видел авианосец снаружи, но мало кто интересовался что у него находиться под взлетной полосой.

Места не очень много, поспал и на вахту.


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Метки: Видео   авианосец   интересно   кубрик   на атомном авианосце   познавательно   
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6  комментариев
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26k
Сибиряк 50 минут назад
а где заправочная горловина?
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Serj81 18 минут назад
У пилотов явно по просторнее помещение, высшая каста считается на авианосцах.
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Харон 43 минуты назад
А что там ещё должно быть?
Танцпол?
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342
ruslan d Харон Полчаса назад
Ну со стороны выглядит совсем тесновато ...
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5k
Горожанин Час назад
- Боширов?
- Нет, Петров. У него, как видим, и шкафчик есть, чтобы дышать во время пожара на атомном авианосце США..
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