Как устроен кубрик на атомном авианосце

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Почти каждый видел авианосец снаружи, но мало кто интересовался что у него находиться под взлетной полосой.
Места не очень много, поспал и на вахту.
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Танцпол?
- Нет, Петров. У него, как видим, и шкафчик есть, чтобы дышать во время пожара на атомном авианосце США..