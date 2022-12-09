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Грустно, но вкусно: празднование дня рождения в компании с кошкой

Грустно, но вкусно: празднование дня рождения в компании с кошкой

Автор:
09 декабря 2022 11:38
Метки: видео   грусть   день рождения   животные   кошка   одиночество   
706
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1
Парень из небольшого города приготовил себе торт и отметил свой день рождения в компании со своей кошкой.

День рождения – грустный праздник

Тот самый момент, когда из гостей на твоём дне рождения только кошка.

Источник:

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Метки: видео   грусть   день рождения   животные   кошка   одиночество   
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11  комментариев
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28k
Levyathan Час назад
Хм, я бы с удовольствием променял бы пару-тройку своих вечеринок на день рождения, на вариант с кошкой...
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24k
Serg2001 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Евгений Д 13 минут назад
Ничего плохого нет.
Каждый отмечает как ему нравится.
Надо было б кошке тоже что нибудь персонально приготовить
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3
ruslan d Полчаса назад
Да чего грустного ? С кошкой всегда весело ))) Я вот НГ с котом буду встречать )))
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806
PcheL 37 минут назад
В современном мире...как правило...вернее кошки/собаки...друга нет!
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6k
Copycat 57 минут назад
ну может ему хорошо как раз с котом, кот иногда лучше иных "друзей"

а вообще это вопрос социализации конкретного человека
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16k
Александр Час назад
Ссылка www.youtube.com
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