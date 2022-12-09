Грустно, но вкусно: празднование дня рождения в компании с кошкой

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Парень из небольшого города приготовил себе торт и отметил свой день рождения в компании со своей кошкой.
День рождения – грустный праздник
Тот самый момент, когда из гостей на твоём дне рождения только кошка.
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Метки: видео грусть день рождения животные кошка одиночество
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Каждый отмечает как ему нравится.
Надо было б кошке тоже что нибудь персонально приготовить
а вообще это вопрос социализации конкретного человека