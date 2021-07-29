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Сообщество Жизнь в США 716 постов • 231 подписчик подписаться
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Мужчина оказался не в том месте и не в то время

Мужчина оказался не в том месте и не в то время (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 08:25
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Йорк   в мире   взрыв   видео   сша   
1760
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57-летний Барри Уэст из Нью-Йорка получил многочисленные ожоги из-за того, что оказался не в том месте и не в то время. Мужчина шел в салон сотовой связи в Куинсе, когда его внезапно обдало огнем из тротуарной решетки.

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Метки: Нью-Йорк   в мире   взрыв   видео   сша   
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22  комментария
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15k
Maks Es 2 часа назад
Износ инфраструктуры в США ещё при Обаме достиг 70-75%. Дороги, мосты, тоннели, порты, линии электропередач, водоснабжения и прочее... Не ремонтируется десятилетиями.
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470
Александр 2 минуты назад
Пробный запуск уличного крематория.
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14k
Сергей Полчаса назад
Кто-то открыл ворота в ад не предупредив.

А чёрный не телефончики нёс на продажу?
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566
manul74 37 минут назад
Отсудит денюжек не хило
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5k
Nikolay 47 минут назад
Подземный трансформатор? Под решеткой ливневой канализации? Вы серьезно?
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25k
Григорий 58 минут назад
Я такого в России даже представить не могу.... особенно с негром в главной роли.
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2k
Роман Час назад
видно же газ стелется, порыв трубы однако в ресторане
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6k
Игорь Час назад
похоже на газ
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317
Андрей Ы. Сергей 20 минут назад
В любом коллекторе, не обязательно канализационном, может скапливаться газ. Обычно метан. Как в шахтах. Так, что господа курильщики: не стоит бросать незатушенный хабарик в прорези люков - может выскочить нежданчик.
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
настигла грешника кара божья
или наоборот - фортуна: наверняка что-нибудь отсудить сможет
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7k
Кенвуд 2 часа назад
Вот тебе и сходил за хлебушком
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