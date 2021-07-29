Мужчина оказался не в том месте и не в то время

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57-летний Барри Уэст из Нью-Йорка получил многочисленные ожоги из-за того, что оказался не в том месте и не в то время. Мужчина шел в салон сотовой связи в Куинсе, когда его внезапно обдало огнем из тротуарной решетки.
Пострадавший был госпитализирован и находится на лечении в ожоговом центре.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Предварительная причина - взрыв подземного трансформатора.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Предварительная причина - взрыв подземного трансформатора.
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