Мужчина оказался не в том месте и не в то время

57-летний Барри Уэст из Нью-Йорка получил многочисленные ожоги из-за того, что оказался не в том месте и не в то время. Мужчина шел в салон сотовой связи в Куинсе, когда его внезапно обдало огнем из тротуарной решетки.

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Пострадавший был госпитализирован и находится на лечении в ожоговом центре.



Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Предварительная причина - взрыв подземного трансформатора.